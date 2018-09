Wamen Tekankan Kualitas Pengawas Gunung Api

WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menekankan para pengamat gunung api meningkatkan skill dan kemampuan teknis kegunungapian, serta mengikuti perkembangan terbaru bidang kegeologian dan mitigasi bencana.

Tujuannya supaya kualitas pengamat gunung api meningkat dan mampu memberikan informasi yang lebih akurat.

"Kedisiplinan menjadi kunci. Kalau kita sudah disiplin, kita tidak perlu lagi micro-management. Disiplin people, disipline thought, dicipline action. Itu yang terpenting," tegas Arcandra dalam keterangan resmi, Senin (24/9).

Menurut dia, pengamat gunung api bisa memanfaatkan era industri 4.0, yakni dengan menggunakan teknologi yang sudah berkembang dengan sangat pesat dan komputasi kognitif. Maka, pengembangan kapasitas perlu terus dipacu untuk menghasilkan karya dan kinerja yang lebih baik.

"Pengembangan diri menjadi keharusan, silakan ikut training dan baca buku untuk mendapatkan ilmu seluas-luasnya, jangan hanya membaca informasi grup Whatsapp yang kita tidak tahu kebenarannya," tegasnya.

Kepala Badan Geologi Rudi Suhendar melaporkan saat ini di Indonesia terdapat 69 pos pengamatan gunung api dimana pengamat gunung apinya berjumlah sekitar 200 orang. Peningkatan kapasitas para pengamat gunung api rutin dilakukan oleh Badan Geologi dengan mengirimkan mereka pada training internasional maupun melalui pelatihan instrumentasi pendukung kegiatan pengamatan gunung api.

Atas prestasi para pengamat gunung api ini jugalah PVMBG mendapatkan penghargaan kinerja yang tinggi dalam Pemantauan dan Manajemen Krisis dari International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI).

"Penghargaan diberikan di Napoli awal September ini. Belum ada organisasi vulkanologi dari negara lain yang pernah menerima penghargaan yang menilai aspek pemantauan gunungapi dan bagaimana institusi itu mengorganisir krisis gunungapi (pra, saat, dan setelah erupsi)," pungkasnya. (OL-3)