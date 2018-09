Selena Gomez Anggap Taylor Swift Sebagai Kakak

PENYANYI dan aktris Selena Gomez diketahui punya hubungan sangat dekat dengan Taylor Swift sejak 10 tahun terakhir. Baru-baru ini di media sosial, Gomez mengungkap bahwa Swift sudah dia anggap seperti kakak sendiri.

"Taylor apa kabar?" tanya penggemar dalam sesi siaran langsung @selenagomez di Instagram, seperti dikutip Billboard.

"Taylor luar biasa," jawab Gomez.

"Aku sayang dia. Dia luar biasa. Aku baru saja ngobrol dengan dia hari ini. Dia benar-benar seperti kakakku. Aku cerita ke dia segalanya. Dia sangat pintar, membuatku sangat senang," imbuhnya.

Gomez dan Swift bertemu ketika mereka mulai pacaran dengan Jonas bersaudara pada 2008 dalam waktu berdekatan. Gomez menjalin relasi dengan Nick, sedangkan Swift dengan Joe. Hubungan mereka dengan Jonas berakhir, tetapi Swift dan Gomez tetap bersahabat.

Sebelumnya, seperti dilaporkan People pada akhir 2017, Gomez bercerita bagaimana dia bisa dekat dengan Swift.

"Kami sebenarnya sama-sama pacaran dengan Jonas bersaudara. Itu gila sih. Taylor adalah gadis dengan rambut keriting besar-besar dan segala macam gelang dan sepatu koboi. Aku baru saja memulai karier dan kami bisa nyambung begitu saja," ungkap Selena.Gomez

"Ini adalah hal terbaik yang kami dapat setelah hubungan itu berakhir," imbuhnya bercanda.

Gomez adalah gadis kelahiran Texas 1992. Sebagai penyanyi solo, dia telah merilis dua album studio pada 2013 dan 2015. Tiga film terbaru yang sedang dikerjakan adalah The Voyage of Doctor Dolittle, A Rainy Day in New York, dan The Dead Don't Die. (Medcom/OL-2)