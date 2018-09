Rehat Setahun, Channing Tatum Siap Kembali Berakting

SETELAH bermain di Kingsman: The Golden Circle rilisan September 2017, Channing Tatum absen dari panggung film selama setahun terakhir. Tahun ini, dia terlibat di dua proyek film terbaru, tetapi sebagai aktor pengisi suara untuk film animasi.

Salah satunya berjudul Smallfoot dari Warner Bros, yang akan dirilis di bioskop akhir September dan awal Oktober mendatang. Dalam acara premier Smallfoot di AS pada Sabtu kemarin, seperti dilaporkan Variety, Tatum mengungkap kesibukannya selama absen dari film.

"Aku punya anak. Itu pekerjaan terbesar yang aku punya," ujar Tatum.

Suami aktris dan model Jenna Dewan ini menyatakan dirinya berencana kembali sibuk bekerja.

"Aku kayaknya sudah siap kembali bekerja. Aku belum tahu aku siap untuk yang mana, apakah itu akting, penyutradaraan, produksi, penulisan. Mungkin juga aku akan mulai mewawancara orang, entahlah," kelakar Tatum.

"Aku belum tahu apa yang mau dilakukan, tetapi aku akan tetap bersenang-senang," imbuhnya.

Tatum, yang kini berusia 38, telah bermain film sejak 2005, antara lain Step Up, G.I. Joe: The Rise of Cobra, Magic Mike, dan 21 Jump Street.

Pada 2012, Tatum mendirikan dua rumah produksi yaitu 33andOut Productions serta Iron Horse Entertainment.

Lewat dua perusahaan itu, Tatum telah ikut memproduksi Magic Mike dan dokumenter Earth Made of Glass. (Medcom/OL-2)