3 Juta Orang Tewas akibat Alkohol

WHO menyatakan lebih dari 3 juta orang dari populasi dunia meninggal akibat alkohol dalam setahun. Dalam laporan Global Status Report on Alcohol and Health 2018, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menyebutkan dari semua kasus kematian yang disebabkan alkohol, 28% karena cedera, seperti kecelakaan lalu lintas, menyakiti diri sendiri, dan kekerasan antarpribadi. Kemudian, 21% disebabkan gangguan pencernaan dan 19% lainnya karena penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke.

"Terlalu banyak orang, keluarga, dan komunitas menderita sebagai konsekuensi dari penggunaan alkohol yang berbahaya melalui kekerasan, cedera, masalah kesehatan mental, dan penyakit seperti kanker dan stroke," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dilansir di laman PBB.

Saat ini, sekitar 2,3 miliar peminum alkohol yang mengonsumsi rata-rata 33 gram alkohol murni per hari. Angka tersebut setara dengan dua gelas anggur dan sebotol bir. Jumlah peminum alkohol diprediksi akan meningkat dalam 10 tahun ke depan.

WHO pun menekankan urgensi mengurangi konsumsi alkohol untuk membantu pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs). (Xinhua/Tes/X-10)