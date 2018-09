AS Roma Kalah, Pallotta Murka

PEMILIK AS Roma asal Amerika Serikat (AS) James Pallotta mengaku dirinya jijik setelah Il Lupo kalah 2-0 saat bertandang ke Bologna dalam laga lanjutan Serie A, Minggu (23/9). Kekalahan itu membuat posisi pelatih AS Roma Eusebio Di Francesco semakin terpojok.

AS Roma, yang menduduki peringkat ketiga di klasemen akhir Serie A musim lalu, kini terpuruk di posisi ke-14 setelah hanya berhasil meraih lima poin dari liga laga terakhir.

"Saya sangat jijik," ujar Pallotta kepada Roma Press.US setelah AS Roma kini gagal menang di enam laga semua kompetisi.

AS Roma mengawali kiprah mereka di Serie A musim ini dengan kemenangan melawan Torino. Namun, setelah itu, mereka ditahan imbang Atalanta dan Chievo sebelum kalah dari AC Milan dan kini Bologna.

Adapun Di Francesco kesulitan menjelaskan penampilan buruk anak-anaknya setelah mereka juga kalah 3-0 dari Real Madrid di ajang Liga Champions pada pertengahan pekan lalu.

"Jika saya memiliki penjelasan, saya akan mengatakannya kepada Anda," ungkap Di Francesco.

AS Roma akan menjamu klub promosi Frosinone pada Rabu (26/9) sebelum menjalani laga derby melawan Lazio pada Sabtu (29/9). Adapun Lazio menduduki peringkat lima klasemen setelah menang 4-1 atas Genoa, Sabtu (22/9). (AFP/OL-2)