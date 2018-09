Indische Party Rilis Video Dokumenter Kenang Perjalanan ke Abbey Road

DALAM rangka merayakan tiga tahun keberangkatan ke Abbey Road Studios, Indische Party, band asal Jakarta yang mengusung tema 60’s revival, baru saja merilis video dokumentasi tentang proses rekaman mereka di studio legendaris Inggris itu pada 2015 lalu.

Video berjudul “Inside Story of Abbey Road” itu sudah dapat ditonton di kanal Youtube Indische Party.

Video berdurasi 27 menit itu memperlihatkan berbagai macam kegiatan Indische Party dalam proses rekaman di Abbey Road Studios, London, Inggris. Mulai dari pertemuan mereka dengan Alan O’Connell, produser musik dan penata rekam Indische Party di Abbey Road yang telah bekerja sama dengan Mark Ronson, Paul Epworth, Erol Alkan, Bruno Mars, The Vaccines, Placebo, Duran Duran, Metronomy, Klaxons, The Future Heads, The Rapture, dan nama-nama besar lainnya.

Kemudian ada juga pertemuan mereka dengan Hamzah Thayeb, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Raya pada saat itu yang datang dan melihat langsung proses rekaman Indische Party di sana.

Di dalam video itu, kita dapat melihat jelas isi Studio Two Abbey Road dan bagaimana sebuah band menjalani proses rekaman di sana. Mulai dari proses pencarian suara, pemilihan alat, hingga proses mixing berlangsung.

Proses rekaman itu sendiri berlangsung tepat tiga tahun lalu pada 21 September 2015.

Keberangkatan mereka tiga tahun lalu ini adalah dalam rangka sesi Rubber Tracks, sebuah acara tahunan dari sebuah produsen sepatu yang memberangkatkan musisi-musisi untuk rekaman di 12 studio ikonik yang tersebar di seluruh dunia.

Indische Party terpilih menjadi satu-satunya pemenang dari Indonesia yang diberangkatkan untuk sesi rekaman.

Hasil rekaman Indische Party di Abbey Road sudah dirilis dalam bentuk EP yang berjudul On Vacation (2016). EP ini sudah dirilis dalam bentuk kaset, piringan hitam, dan juga dapat didengar di seluruh platform digital.