DKI Juarai Kejurnas Karate Piala Panglima

GELANGGANG Olahraga (GOR) Ahmad Yani yang berada di lingkungan Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap ramai dikunjungi beberapa hari terakhir. Hal itu disebabkan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI VI 2018 sedang bergulir. Namun, kejuaraan tersebut resmi ditutup tadi malam.

Penutupan dihadiri langsung oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Didit Herdiawan yang mewakili Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang berhalangan hadir kali ini. Kendati demikian, Hadi mengirimkan pesan-pesannya pada secarik kertas yang dibacakan Didit. Hadi berharap agar kejuaraan itu terus dikelola dengan baik sehingga kian baik di masa mendatang.

"Dari pelaksanaan kegiatan ini banyak sekali yang diperoleh. Saya menginginkan agar kejuaraan Piala Panglima TNI ini menjadi tempat pembelajaran dalam hal teknis kejuaraan maupun pembinaan personel-personel karate kita," jelasnya.

Pembinaan atlet karate sejatinya menjadi fokus penyelenggaraan kejurnas kali ini. Kejurnas Piala Panglima TNI tahun ini menyedot peserta sebanyak 1.246 orang, terdiri atas 662 atlet TNI dan 584 atlet umum. Khusus peserta TNI, kejuaraan diikuti 31 kontingen yang terdiri atas 2 Mabes TNI, 23 TNI-AD, 4 TNI-AL, dan 2 TNI-AU. Untuk kelas umum, kejuaraan diikuti 19 pergururan dan 21 pengurus provinsi (pengprov) yang dinaungi PB FORKI.

"Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi seluruh unsur terkait untuk mendapatkan atlet-atlet terbaik dari seluruh Indonesia sehingga diharapkan dari hasil tersebut dapat menjadi duta-duta bangsa Indonesia yang tentunya menggairahkan sekaligus mengibarkan sang saka 'Merah-Putih' di kejuaraan-kejuaraan dunia," imbuh Panglima TNI dalam pidato yang dibacakan Didit itu.

Tim DKI Jakarta menjadi juara pada kategori umum dengan mengoleksi medali emas terbanyak, yakni 11 emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Posisi kedua dan ketiga diisi PP Inkanas dan PP Inkai.

Dari kategori TNI, tim Mabesad menjadi yang terbaik dengan pencapaian 12 emas, 11 perak, 4 perunggu.

Pada nomor bergensi best of the best putra, karateka dari tim Mabesad Maruli B Sutar Sutar keluar sebagai juara.