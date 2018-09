Canon Hadirkan Generasi EOS Teranyar

Setalah lama ditunggu para pecinta fotografi, Canon melalui PT Datascrip menghadirkan seri EOS terbaru yaitu EOS R. Kamera mirrorless full frame ini dipersenjatai sensor CMOS 30,3 megapiksel dan prosesor gambar DIGIC 8, dengan kecepatan fokus 0,05 detik, yang mampu menghasilkan gambar beresolusi tinggi dengan ketajaman dan detail yang baik.



"EOS R menghadirkan kesempurnaan optik untuk menghasilkan gambar dengan kualitas yang istimewa. Kamera ini memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi penggunanya dalam beraktivitas dan semakin menyempurnakan fotografi dan videografi ke level yang lebih tinggi," ungkap Canon Division Director PT Datascrip, Merry Harun dalam acara peluncuran yang digelar di Jakarta, Selasa (18/9).



Kamera dengan rentang ISO yang lebar yaitu 100 - 400.000 ini memudahkan pengambilan gambar di berbagai kondisi pencahayaan, termasuk kondisi minim cahaya. Dari segi area bidik, Canon EOS R memiliki area bidik yang luas dengan 5.665 titik AF yang mencakup 100% vertikal dan 88% horizontal yang memberikan keleluasaan dalam komposisi bidikan yang lebih bervariasi.



Kamera ini mampu merekam video Ultra High Definition 4K pada 30p/25p (3840 x 2460) yang dapat diaplikasikan di dunia penyiaran maupun sinema. Canon tidak hanya mengeluarkan kamera, tapi juga sejumlah varian lensa RF terbaru, yaitu RF 50MM f/1.2L USM, RF 24-105mm f/4L IS USM, RF 28-70mm f/2L USM, dan RF 35mm f/1.8 IS STM yang didukung tiga jenis adaptor untuk memberikan fleksibilitas menggunakan lensa EF.



Dari segi harga, PT Datascrip selaku distributor tunggal produk Canon di Indonesia, memasarkan kamera Canon EOS R (body only) seharga Rp39.999.000, sedangkan yang sudah dilengkapi lensa RF24-105mm f/4L IS USM dijual dengan harga Rp 59.999.000. (M-3)