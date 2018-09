Prancis Klasik di Ketinggian Bandung

SELALU ada yang baru untuk dicoba atau dikunjungi saat berkunjung ke Bandung. Salah satu yang bisa Anda kunjungi ialah Sky Lounge di lantai 19 dan 20 Hotel eL Royale yang berada di kawasan Jalan Merdeka. Tidak semata menawarkan pemandangan kota Bandung dari ketinggian, sejumlah makanan khas Prancis menjadi andalan tempat ini.

"Jadi, menu yang kami sajikan itu lebih ke menu klasik ala Prancis. Jadi, jangan heran kalau menu yang saya buat sedikit unik dengan rempah-rempah khas Prancis," jelas Executive Chef dari eL Royale Hotel Bandung, Syarief Hidayat, akhir Agustus lalu.

Setidaknya ada empat hidangan andalan di restoran ini. Pertama, ada Surf and Turf, Salmon Steak A'lla Gulf of Mediterranean, Entrecotte Cafe de Paris, dan Chateaux Briand Maitre D'Hotel ala Forestiere.

Surf and Turf merupakan hidangan yang memadukan daging sapi dan seafood. Sajian ini memadukan steak daging sapi dan salmon filet dengan beef gravy sauce (semacam saus yang terbuat dari kaldu daging) dan hollandaise sauce. Hollandaise sauce merupakan salah satu dari lima saus utama (mother sauce) dalam kuliner klasik Prancis yang dibuat dari mentega cair dan kuning telur serta ditambah jus jeruk dan cuka. Tekstur dagingnya lembut dengan beragam saus dan bumbu yang menambah cita rasa semakin gurih.

"Kami juga punya Salmon Steak A'lla Gulf of Mediterranean, yaitu steak salmon yang disajikan dengan saus ala mediterania yang terbuat dari rempah-rempah yang khas," jelas Chef Syarief.

Hidangan andalan lain ialah Entrecotte Cafe de Paris. Sajian ini ialah daging panggang yang diberi mentega dengan rempah-rempah khas Prancis dan gravy sauce. Lalu ada pula Chateaux Briand Maitre D'Hotel ala Forestiere, yaitu daging panggang yang diambil dari bagian tengah tenderloin yang diberi zurich herbs butter dan dipadukan dengan saus jamur yang segar, sungguh tekstur daging yang amat lembut.

Dari segi harga, perpaduan hidangan mewah dan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian, cukup terjangkau. Mulai Rp90 ribu-Rp190 ribu per porsi.

Sky Lounge beroperasi pada jam 11.00-22.00 WIB setiap harinya. Restoran ini dapat menampung hingga 30 tamu serta tersedia VIP meeting room yang sangat pas dijadikan tempat berkumpul keluarga, arisan, ulang tahun, ataupun acara-acara kantor.