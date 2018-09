Enam Trik agar Lebih Cepat Tidur

ANDA sulit tidur? Berikut ini sejumlah strategi yag dilakukan para ahli kesehatan ketika mereka tidak bisa tidur.

Jika Anda tidak dapat tidur, pertama-tama, pikirkan sebuah kata, kata Robert Rosenberg, seorang dokter pengobatan osteopathic (DO) yang merupakan dokter pengobatan tidur bersertifikat dan penulis The Doctor's Guide to Sleep Solutions untuk Stress & Anxiety.

Kata apa pun yang membantu Anda rileks dan fokus akan berfungsi, misalnya awan, nama hewan kesayangan, atau nomor lima. Bernapas perlahan melalui diafragma Anda, dan saat Anda menghembuskan napas, pikirkan kata itu.

"Ini menginduksi respons relaksasi dengan menutup semua gangguan di lingkungan dan membantu menenangkan pikiran Anda," kata Rosenberg.

Dia biasanya berlatih selama 10 menit sebelum tertidur, tetapi "banyak pasien saya menemukan diri mereka tertidur sebelum itu," katanya. Gunakan trik ini sebelum tidur atau bahkan jika Anda bangun secara tak terduga di tengah malam.

2. Menulis

Anda mungkin pernah mendengar bahwa sebaiknya kita menulis kekhawatiran tepat sebelum masuk ke kamar atau ketika di tempat tidur.

"Tetapi mungkin akan lebih efektif melakukannya beberapa jam sebelumnya," kata Catherine Darley, seorang dokter naturopati (ND) dan pendiri Institute of Naturopathic Sleep Medicine di Seattle.

Ketika dia mengalami kematian dalam keluarga dan mengalami kesulitan tidur selama enam minggu, dia berlatih menulis jurnal dua jam sebelum tidur. Dua jam sebelumnya--daripada ketika Anda sudah di tempat tidur--memberi Anda waktu untuk bersantai setelah penulisan selesai dan memungkinkan Anda untuk fokus pada hal lain.

"Ini membantu memastikan pikiran saya tertidur sebelum saya tidur," kata Darley. Dan membuang pikiran yang kacau selama 10 menit cukup singkat sehingga tidak tertanam dalam pikiran Anda, kata Darley.

Penelitian menunjukkan bahwa menulis tentang kecemasan membantu meningkatkan nilai tes pada siswa. Membuang kekhawatiran Anda, secara harfiah membuangnya di tempat sampah, juga dapat memberi mereka sedikit kekuatan. Hal yang sama dapat berhasil jika Anda berurusan dengan emosi, untuk alasan apa pun, atau kecemasan atas situasi yang menjulang. Dalam 10 tahun terakhir, Darley mengatakan bahwa pasiennya menemukan bahwa ini adalah salah satu strategi paling efektif untuk tidur.

3. Jangan tidur siang

"Satu hal yang paling mengejutkan pasien adalah ketika saya mengatakan kepada mereka untuk menghindari tidur siang, bahkan jika mereka tidak dapat tidur di malam sebelumnya," kata Damon Raskin, MD, ahli penyakit dalam yang memiliki spesialisasi dalam pengobatan tidur.

Menunda tidur tengah hari menurunkan "dorongan tidur" Anda (atau rasa kantuk yang Anda bangun di siang hari), membuat tidur nyenyak pada waktu tidur malam itu bahkan lebih sulit. Hal itu dapat memicu siklus tidur yang tidak ingin Anda libatkan. Jika Anda tertidur di siang hari, lewatkan konsumsi kafein (yang hanya akan membuat Anda terjaga pada malam hari) dan habiskan tenaga dengan berjalan-jalan di luar. Menghabiskan setidaknya 20 menit di luar dengan alam telah terbukti memberi orang dorongan energi mental dan fisik.

4. Membeli sprei terpisah

Jika Anda berbagi tempat tidur dengan pasangan, itu mungkin menjadi alasan Anda bangun grogi di pagi hari. Satu hal Direktur Sleep to Live Institute, Robert Oexman, DO, mengatakan bahwa pasien berpasangannya membeli sprei dan selimut masing-masing.

"Ini memungkinkan setiap pasangan untuk bergerak tanpa mengganggu yang lain, dan ini memungkinkan untuk kebutuhan suhu (tidur) yang berbeda," kata Oexman. Gunakan seprai yang pas, kemudian lengkapi tempat tidur dengan dua seprai dan selimut kembar berdampingan. Di pagi hari, tutup tempat tidur dengan selimut untuk tampilan yang lebih nyaman dan kohesif.

5. Mengonsumsi suplemen yang berbeda

Terkadang, Anda terbangun di tengah malam dan tidak dapat tidur lagi karena otak Anda tidak mau tidur. Rebeccah Shalev, ND, Holtorf Medical Group, menyebutnya "roda hamster internal" dan untuk menenangkannya, dia akan mengambil 3 gram glisin, asam amino nonessential yang aman yang dapat Anda beli dalam bentuk suplemen di apotek terdekat. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsinya memiliki kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi obat tidur, bangun dengan perasaan pahit dan mengalami lebih sedikit kelelahan. Glycine berlimpah dalam makanan seperti gelatin, daging, dan kepiting, meskipun rasanya tidak enak di jam 2 pagi. Suplemen ini dapat diambil kapan saja, yang sangat bagus untuk bangun di tengah malam. (Suplemen populer lainnya seperti melatonin menggeser jadwal tidur Anda, yang sangat bermanfaat untuk jet lag; tetapi idealnya perlu diambil beberapa jam sebelum tidur.)

6. Gunakan aromaterapi

Bagi mereka yang sulit tidur ketika bepergian, Oexman memiliki tips cepat: semprot sedikit aroma yang Anda nikmati dan bersantai di kamar tidur Anda di malam hari. Kemudian, lakukan hal yang sama pada bantal perjalanan hingga bantal di pesawat. Anda belajar mengasosiasikan aroma itu dengan tidur dan kenyamanan rumah, dan Anda akan merasa lebih mudah untuk terlelap, kata dia. (Medcom/OL-8)