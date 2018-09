Hotel Dafam Teraskita Jakarta Tawarkan Paket Wedding Yes I Do & BK WeddEx

“Yes I Do” merupakan sebuah kata yang menggambarkan kesiapan secara mental dan spiritual seseorang untuk menerima pasangan sebagai pendamping hidup dalam memasuki tahap pernikahan yang disaksikan oleh Tuhan, agama, dan keluarga serta kerabat dekat.

Untuk mendukung pernyataan tersebut untuk menjadi moment paling berharga dan sekali seumur hidup, tak jarang calon pengantin akan mempersiapkan segala sesuatunya dari hal yang kecil sampai hal yang besar seperti venue pernikahan, catering, dekorasi, dokumentasi, honeymoon, dan lain sebagainya dengan sempurna dan matang.

Pada zaman now, banyak calon pengantin memilih untuk mengadakan dengan konsep intimate wedding yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat saja.

Melihat kebutuhan tersebut, Hotel Dafam Teraskita Jakarta cukup sigap menjawab kebutuhan tersebut. Tepatnya di Canting yang berada di lantai 7 dengan view yang menawan dengan area indoor dan outdoor ini dapat digunakan sebagai tempat Akad atau Holy Matrimony dan menjadi tempat yang sangat tepat untuk melangsungkan pernikahan dengan konsep “Intimate Wedding” dengan kapasitas 100-300 pax.

Berbagai benefit “Yes I Do” Package yang akan didapatkan, diantaranya adalah Western/ Indonesian Buffet; Indoor & Outdoor Venue; Free Wedding Ceremony Venue; 3 Food Stalls; Fresh Flowers & Decoration; Entertainment (MC & Singer)/ Photobooth with Instant Photo Printing; Wedding Cake; Ice Carving; Complimentary Junior Suite Room; Basic Documentation; Invitation Card Design; Coffee Break for 10 persons for coordination meeting; Free taking pre-wedding photoshoot at hotel area; Free Spa Treatment for couple; Hand Bouquet; Candle Light Dinner; 1 Bottle Wine Complimentary for toast; Wardrobe Room; Free After Party Venue; Disc 10% Room for family; Infocus & Screen; Free drop & pick up (Hotel - HLP Airport); Customize Wedding Packages with Professional Wedding Vendor, Bridal, Photography/ Videography, Souvenir; Sound System 3000 watt & Stage.

Tak perlu kuatir dengan budget wedding yang cukup besar, Dafam Teraskita menawarkan package yang variatif sesuai kebutuhan mulai dari Rp15.000.000,00 untuk 100 orang; Rp20.000.000,00 untuk 100 orang; Rp27.500.000,00 untuk 100 orang; Rp30.000.000,00 untuk 100 atau 200 orang; dan Rp50.000.000,00 untuk 100 orang. Dengan lokasi yang sangat strategis yang berada di Jalan MT. Haryono Kav 10A, Cawang-Jakarta Timur, dekat dengan Bandara Halim Perdana Kusuma, Tol Jagorawi, Cikampek, Wiyoto Wiyono, Dafam Teraskita menjadi pilihan tempat yang tepat untuk menyelenggarakan pernikahan yang dihadiri tamu dari berbagai macam daerah.

Bagi yang masih penasaran dan ingin tahu lebih banyak terkait “Yes I Do” Package ini, Hotel Dafam Teraskita Jakarta akan hadir di Balai Kartini Wedding Expo, 28-30 September 2018, pukul 10.00-22.00 WIB, di Booth JO. Dapatkan penawaran spesial dan undian berhadiah langsung bagi Anda yang beruntung. (OL-4)