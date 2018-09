Pemasok FAME Janji Distribusi Bisa Penuhi Kebutuhan Pertamina

SEKRETARIS Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menegaskan pendistribusian FAME kerap terhambat kondisi geografis. Namun persoalan yang mengakibatkan kelangkaan FAME serta penyaluran B20 belum optimal itu dapat segera teratasi.

"(Distribusi FAME belum memenuhi kebutuhan Pertamina karen) di masing-masing titik pasok terdapat hal yang spesifik yang tidak sama dengan titik lainnya," terangnya kepada Media Indonesia, Jumat (21/9)

Menurut dia, kondisi wilayah Indonesia yang unik sehingga memiliki hambatan yang berbeda-beda. Itu menjadi faktor penghambat penyaluran Fame ke terminal bahan bakar minyak (TBBM) Pertamina.

Namun, pihaknya tengah berkoordinasi supaya kelangkaan FAME di beberapa TBBM bisa segera teratasi.

"Koordinasi yang baik dengan Pertamina dan juga melalui pertemuan yang di fasilitasi DirJen Migas, Menko Perekonomian tengah berjalan. Semoga teratasi dalam waktu terlalu lama," pungkasnya.

Sebelumnya Direktur Pemasaran Retail Pertamina Masud Khamid mengatakan keberhasilan Pertamina untuk mendukung program pemerintah tersebut sangat bergantung keberlanjutan suplai Fame dari para produsen.

Total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar subsidi dan nonsubsidi yaitu sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun. Total konsumsi solar subsidi dan non subsidi 29 juta kiloliter per tahun.

Masud menegaskan perseroan berkomitmen terus mendukung seluruh kebijakan pemerintah.

Pertamina berharap perluasan penggunaan B20 pada produk BBM Diesel ini dapat mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan bagi kendaraan pribadi.

"Itu sekaligus dapat mengurangi impor BBM sehingga akan berdampak pada perbaikan neraca perdagangan dan penggunaan devisa negara," pungkasnya. (OL-2)