ITS Surabaya-Lintasarta Kumpulkan Startup Muda

DALAM rangka meresmikan kegiatan Creative Application Development Competition Appcelerate 2018 Surabaya, Lintasarta bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menggelar kick-off seminar di Gedung Robotika ITS, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/9).

Acara ini mengawali rangkaian Appcelerate 2018 yang meliputi seleksi proposal rencana bisnis, inkubasi bisnis, hingga presentasi final di hadapan direksi Lintasarta.

Appcelerate merupakan realisasi program investasi sosial Lintasarta dalam bentuk kompetisi rencana bisnis yang berfokus pada inovasi produk berbasis aplikasi digital, seperti aplikasi mobile maupun web, yang memiliki nilai bisnis dan dapat diterapkan untuk mendukung berbagai sektor industri dan pemerintahan.

Kompetisi ini terbuka untuk kelompok beranggotakan mahasiswa dan alumni Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Kota Surabaya dan Malang.

Kick-off Appcelerate ITS 2018 dibuka Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana dan GM East Indonesia Regional Agus Triyanto yang sekaligus meresmikan rangkaian acara kegiatan.

Sejumlah pembicara yang diundang antara lain Okky Aditya Putra (Banking Expert) dan Yudhi Ferraro (Insurance Expert), Imam Baihaqi (Head of Dept Business Management ITS), Yudho Sebriadi (Kabid E-Gov Diskominfo Surabaya), dan Ryo Naldho (Appcelerate Program Director) yang memaparkan Appcelerate ITS 2018 pada sesi talkshow.

Para pembicara memaparkan dan mempresentasikan tentang industri keuangan bank, keuangan non-bank, dan smart city dalam berbagai aspek bisnis.

Selain memberikan gambaran mengenai topik permasalahan yang dapat diselesaikan oleh para calon peserta menggunakan media aplikasi digital, kegiatan ini ditujukan untuk menyosialisasikan rangkaian Appcelerate 2018.

Dengan resmi dibukanya Appcelerate 2018, para peserta diberikan kesempatan menyusun proposal rencana bisnis sebaik mungkin, sebelum akhir masa pendaftaran proposal melalui laman Appcelerate pada 19 Oktober 2018. (RO/OL-1)