Koleksi Make-up dan Kecantikan Tampil di Zalora

ZALORA menghadirkan koleksi make-up dan beauty pada Selasa (18/9). Peluncuran perdananya diawali dari salah satu merek kecantikan, yakni Make Up For Ever.

Merek itu memberikan berbagai penawaran eksklusif mulai exclusive deal, make-up set menarik dan wajib dimiliki, serta special gifts. Dengan dukungan maksimal kedua belah pihak, Make Up For Ever memperoleh hasil yang sangat baik dan positif ditandai dengan akses para pecinta merek tersebut lebih luas lagi di seluruh Indonesia.

Menurut General Manager Make Up For Ever, Lia Kurtz, produk yang menjadi favorit konsumen sekaligus best seller item, yaitu matte velvet skin compact foundation. Compact foundation yang baru diluncurkan pada Agustus itu hadir dalam 30 warna dan memiliki tingkat cakupan yang bagus, tapi tetap natural dan terasa nyaman di kulit.

Selain itu, aqua seal termasuk produk sangat inovatif dan multifungsi karena dapat merubah seluruh produk make-up menjadi waterproof.

"Melihat pertumbuhan yang sangat pesat dalam sektor industri make-up dan beauty di Indonesia, kami memahami bahwa hal inilah yang diinginkan konsumen di Indonesia. Untuk itu, kami meluncurkan beauty category di Zalora Indonesia dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan kami," ujar CEO Zalora Indonesia, Anthony Fung, di Jakarta, pada Rabu (19/9). (RO/S-4)