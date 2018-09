Generasi Terbaru Canon EOS Hadir

CANON memperkenalkan generasi terbaru sistem EOS R dengan mirrorless pamungkasnya. Kamera mirrorless full-frame 35 mm pertama dari Canon ini dibekali dengan sensor CMOS 30,3 megapiksel dan prosesor gambar DIGIC 8 dengan kecepatan fokus 0,05 detik.

Canon memperluas sistem EOS melalui mount 54 mm dengan menghadirkan empat seri lensa RF (RF 50mm f/1.2L USM, RF 24-105mm f/4L IS USM, RF 28-70mm f/2L USM, dan RF 35mm f/1.8 IS STM). Ini didukung dengan tiga jenis adaptor untuk memberikan fleksibilitas dalam menggunakan lensa EF.

”Sistem EOS R menghadirkan kesempurnaan optik untuk menghasilkan gambar dengan kualitas istimewa. Terobosan terbaru dalam sistem EOS R memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi pengguna dalam berkreativitas yang semakin menyempurnakan fotografi dan videografi ke tingkat yang lebih tinggi," ujar Canon Division Director Datascrip, Merry Harun, di Jakarta, pada Selasa (18/9).

Kamera mirrorless itu menghasilkan gambar beresolusi tinggi dengan kualitas tajam dan detail untuk kebutuhan foto berukuran besar. Bahkan, untuk gambar yang telah melalui proses cropping, detail, dan ketajamannya masih dapat dipertahankan.

PT Datascrip, distributor tunggal produk pencitraan digital Canon di Indonesia, memasarkan EOS R Body Only (BO) dengan harga Rp39.999.000 dan EOS R with lens RF24-105mm f/4L IS USM Rp59.999.000. (Gnr/S-4)