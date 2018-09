Bisnis Rasa dan Aroma

BAGI sebagian dari kita, sering kali beranggapan, jika aktivitas minum kopi itu merupakan bagian dari sebuah gaya hidup. Akan tetapi, tahukah bahwa dalam secangkir kopi itu banyak terdapat harapan, kerja keras dari para petaninya. Jadi, bukan hanya sebuah komoditas semata.

Melalui kopi, Dea Salsabila dengan usaha bisnisnya Ur-Farm (PT Urfarm Teknologi Indonesia), berani memutus mata rantai pasok dan keterlibatan tengkulak dengan menghadirkan kopi premium spesial yang ditanam dan dipanggang langsung oleh petani tanpa perantara.

Dengan menggunakan konsep fair frade atau sebuah sistem yang menurut Dea banyak memberikan keuntungan untuk para petani mendapatkan hingga 100%. Selain itu, alasan kenapa bisnisnya dinamai dengan Ur-Farm karena menurutnya bisnis mengolah kopi dari green bean menjadi kopi panggang (roated coffee) yang melibatkan petani dalam prosesnya.

Ur-Farm juga mengolah limbah kulit biji kopi menjadi energi terbarukan berbentuk biobriket (arang) yang dapat digunakan untuk memasak bahkan abu dari biobriket dapat digunakan sebagai pupuk organik.

Ide bisnis Dea Salsabila muncul saat pertama melihat kehidupan para petani kopi yang jauh dari sejahtera. Ia pun langsung berpikir untuk memberanikan diri membantu dengan memangkas rantai distribusi petani. Karena sudah menjadi hal lumrah jika petani selalu ditekan dengan harga murah, sedangkan para tengkulak memiliki uang banyak untuk membayar di awal DP (down payment) biji kopi sebelum panen, tetapi dengan harga murah.

Menghadapi penolakan

Melihat kondisi ini, kemudian Dea bersama rekan-rekannya mulai mengajarkan petani nilai tambah biji kopi, seperti melatih memanggang kopi (roasting) termasuk mengapresiasi dengan membeli harga green bean dan harga roasted coffee yang terbilang cukup jauh.

Sering menerima penolakan bukan berarti niat baik membantu terhenti. Penolakan yang diterima Dea pupus dengan nilai kebaikan yang mereka tebar sehingga mampu membuka hati dan pikiran petani dengan baik. Sampai akhirnya, Ur-Farm hadir menjadi bagian dari para petani di beberapa daerah di Indonesia. Saat ini, Ur-Farm telah memberdayakan 60 petani kopi di Bondowoso dan Sumedang. Mulai Agustus, pemasaran Ur-Farm merambah ke Amazon.com. Nantinya, kopi Ur-Farm akan mendunia.

Selain Founder & CEO Urfarm, Dea Salsabila, akan hadir juga narasumber lain, yakni Noviyanto (Founder Keju Indrakila). Mereka akan didampingi mentor sekaligus CEO Gambaran Brand Arto Soebiantoro, host Big Circle, Andy F Noya, dan Amanda Zevannya.

Dari cerita kedua narasumber Big Circle di atas, diharapkan pemirsa dapat memetik manfaat baik dengan semangat untuk membangun desa untuk mampu bersaing di skala nasional yang tentunya tidak menghilangkan ciri dari identitas lokal daerahnya. (H-2)

Prestasi Ur-Farm

1. Top 10 Start-up Indonesia goes to Istanbul supported by Bekraf, 2016.

2. Best presentation on Sustainable Development with Entrepreneurial Spirit, CCSI, United Nation, Hong Kong, 2016.

3. Finalis HKTI Innovation Award 2018)