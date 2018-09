Habibie Festival Resmi Dibuka

FESTIVAL inovasi dan teknologi terbesar di Indonesia, BEKRAF Habibie Festival 2018, hari ini resmi dibuka. Ilham Akbar Habibie, Founder and Festival Chairman BEKRAF Habibie Festival 2018 resmi membuka festival ini di dampingi Hari Sungkari, Deputi Infrastruktur BEKRAF dan Sachin V. Gopalan, Co Founder & CEO BEKRAF Habibie Festival, PT Orbit Ventura Indonesia di Panggung Utama Hall D2 Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.

Festival ini wadah bagi industri IPTEK memperkenalkan produk-produk inovatif kepada masyarakat, sekaligus perayaan peran Presiden Indonesia ke-3, Bacharuddin Jusuf Habibie (B.J. Habibie) sebagai figur nasional, bapak bangsa, mentor komunitas, dan ikon ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia. Sayangnya B J Habibie tidak menghadiri pembukaan, namun dirinya menyampaikan pesan lewat video. "Kemajuan bangsa Indonesia ditentukan sumber daya manusia bangsa ini. Oleh karena itu kita harus bisa menghasillkan produk yang berguna, bermanfaat, dan terjangkau o eh masyarakat. Kuncinya adalah penguasaan informasi," kata B J Habibie dalam video yang diputarkan.

Di tahun ketiganya, festival ini membawa beragam tema dan aktivitas yang aktual dengan perkembangan IPTEK di Indonesia dalam tajuk "Lihat, Sentuh, dan Rasakan Teknologi dan Inovasi Terbaru" (Look, Touch, and Feel the Latest Technology and Innovation). Zona-zona yang akan ditampilkan antara lain Bazaar Inovasi, Makerland, Fin Tech 2.0, A to B the Future of Transportation, Sport Land, Infusion, M2 the Future of Living, Food Fest, dan lain-lain. Keseluruhan zona akan diaplikasi dalam sejumlah acara harian dalam aneka bentuk dalam kemasan edukatif dan tentunya menghibur.

"Kita perlu menurunkan penghalang teknologi sehingga orang tidak takut belajar teknologi dan inovasi. Terbukti masyarakat Indonesia tidak gaptek, bahkan fasih menggunakan teknologi sehingga haus akan informasi yang terkait IPTEK. Tujuan kami menjadikan teknologi sebagai bagian dari budaya. Inilah upaya kami membudayakan teknologi," kata Ilham Akbar Habibie, Founder & Festival Chairman BEKRAF Habibie Festival 2018.

Festival ini pun didukung lebih dari 250 mitra. Angka ini mencapai hampir dua kali lipat dari tahun lalu, sehingga ditargetkan mampu menyedot sebanyak 100.000 orang.

BEKRAF Habibie Festival 2018 akan berlangsung pada 20-23 September 2018, mulai pukul 10.00 – 19.00 WIB. Festival ini diadakan secara gratis untuk seluruh kelompok masyarakat, mulai dari pelajar dan guru, remaja, orang tua, hingga manula. (M-3)