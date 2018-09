Livi Zheng Sutradarai Video Musik Pemenang Grammy

SUTRADARA asal Indonesia yang berkarier di Hollywood, Amerika Serikat (AS), Livi Zheng, menyutradarai video musik Queen of the Hill, yang genrenya gabungan funk dan gamelan Bali di AS. "Video musik ini akan mengolaborasikan tarian-tarian Bali," ucap perempuan kelahiran Jawa Timur, 3 April 1989 itu, pada Selasa (18/9).

Ia menjelaskan, video musik tersebut akan dinyanyikan pemenang Grammy Award dan kontestan The Voice, Judith Hill. Lokasi syuting seluruhnya berlangsung di daerah padang gurun, Joshua Tree.

Selama proses syuting, imbuh Livi, ia mengaku banyak menemui tantangan. Mulai set gamelan Bali yang cukup besar hingga jarak tempuh lebih dari tiga jam untuk membawa gamelan itu dari Los Angeles ke lokasi syuting.

Cuaca panas mencapai 40 derajat celsius dikhawatirkan merusakkan gamelan sehingga harus lebih berhati-hati dan waspada karena hanya memiliki satu set gamelan. "Kalau sampai retak karena faktor cuaca, tidak bisa syuting. Syukurlah semuanya berjalan lancar," ucap sutradara kelahiran Jawa Timur, 3 April 1989 tersebut.

Video musik Queen of the Hill akan ditampilkan di film layar lebar Bali: Beats of Paradise, yang juga disutradarai Livi Zheng dan tayang di bioskop-bioskop Amerika mulai 16 November 2018. Penyelesaian film tersebut dilakukan di dua negara, Indonesia dan AS.

Livi memulai kariernya sebagai pemeran pengganti pada usia 15 tahun. Ia menyutradarai film Brush with Danger (2014), yang melakukan pengambilan gambar selama 27 hari pada 2013 di Seattle, Washington dan Los Angeles, California. (Ant/H-3)