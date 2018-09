Iran Bidik Posisi Empat Besar di Asian Paragames 2018

IRAN semakin siap tampil di Asian Paragames 2018. Selain dari kelengkapan skuat, kesiapan dalam berpartisipasi pada ajang ini ditunjukkan dalam motto dan misi yang disampaikan mereka.

Hal itu disampaikan Ketua Kontingen (Chef de Mission) Iran, Hadi Rezaei. Ia mengumumkan Iran akan menggunakan motto 'We Can Do It with Trust and Endeavor' (Kami Dapat Melakukannya dengan Kepercayaan dan Berjuang Ekstra).

Di balik makna motto itu juga terselip harapan Iran di Asian Paragames 2018. Mereka berharap ingin mengulangi prestasi dua penyelenggaraan sebelumnya, pada 2010 dan 2014, yakni finis di empat besar.

"Iran akan mengirim 209 atlet ke Asian Paragames, dengan 136 pria dan 73 wanita bersaing di 13 disiplin. Kami telah selesai di tempat keempat dalam dua edisi terakhir di Guangzhou (2010) dan Incheon (2014). Iran akan berpartisipasi di Jakarta dengan tujuan mempertahankan peringkat keempat," ujar Rezaei.

Iran sudah mengikuti edisi pertama Asian Para Games, yakni pada 2010. Sejak itu, mereka tidak pernah absen berpartisipasi di pesta olahraga kaum difabel benua Asia tersebut.

Pencapaian Iran di ajang ini pun cukup baik. Dalam Asian Paragames 2010 dan 2014, mereka sukses finis di empat besar. Pada 2010, Iran sukses mengoleksi 27 medali emas. Kemudian, mereka mampu mengoleksi 37 medali emas di Asian Paragames 2014.

Asian Paragames 2018 akan digelar di Jakarta. Penyelenggaraan ini akan digelar dari 6 hingga 13 Oktober.