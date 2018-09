Jumlah Penumpang Bandara Bali Naik 8%

PT Angkasa Pura I menyebutkan Bandara Ngurah Rai, Bali, melayani rata-rata 1,95 juta penumpang per bulan selama periode Januari-Agustus 2018 dari total 15,6 juta orang atau naik 8% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Statistik penumpang dari tahun ke tahun terus meningkat dan kami harap mendongkrak target kunjungan wisatawan mancanegara," kata GM Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Yanus Suprayogi, di Denpasar, Bali, Kamis (20/9).

Menurut dia, apabila dirinci jumlah pergerakan penumpang rata-rata per hari mencapai 64.300 orang atau per jamnya mencapai rata-rata sebanyak 3.388 orang.

Dari total 15,6 juta penumpang selama delapan bulan ini, 4,1 juta di antaranya merupakan warga negara asing atau wisatawan mancanegara.



Jumlah itu melonjak 6,61% jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya mencapai 3,8 juta orang.

Pencapaian jumlah wisatawan mancanegara selama delapan bulan itu, lanjut Yanus, berkontribusi hampir 62% dari total target wisman ke Bali tahun ini mencapai 6,27 juta orang.

Sementara itu apabila dirinci berdasarkan asal penumpang asing itu dari 4,1 juta wisman, 23,5% di antaranya dari Tiongkok, menjadikan negara itu duduk di posisi pertama.

Posisi kedua ditempati Australia sebanyak 18,6%, disusul India (5,9%), Inggris (4,4%) dan Jepang (4,1%).

Negara lainnya yaitu Amerika Serikat, Perancis, Malaysia, Jerman, dan Korea Selatan menduduki 10 besar negara penyumbang jumlah turis asing terbanyak.

Sementara itu dalam statistik pergerakan pesawat periode Januari-Agustus 2018, tercatat sebanyak 107.338 pesawat keluar masuk Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, baik melalui Terminal Domestik dan Terminal Internasional.

Jumlah itu, kata dia, merupakan kenaikan dari periode pencatatan yang sama pada tahun 2017 mencapai 96.723 pesawat yang dilayani oleh bandara itu atau naik sebesar 11%.

"Rata-rata per bulan pergerakan pesawat mencapai 13.400 pesawat, per hari 442 pesawat atau per jam 23 pesawat," ucapnya. (OL-3)