Merry Riana Pilih Operasi Lasik

SETELAH sempat ragu, motivator terkenal, Merry Riana, 38, akhirnya memutuskan untuk menjalani operasi mata lasik pada Jumat (7/9). Pemain film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar itu kaget karena beberapa jam setelah operasi, ia langsung bisa melihat. Selama ini, ia sangat mengandalkan kacamata dan lensa kontak.

Penulis buku berjudul A Gift from a Friend itu tak menyangka proses lasik yang dijalani tak sesulit yang dibayangkan sebelumnya. Operasi berjalan lancar dan kini ia telah menjalani kembali kegiatannya, memberikan motivasi di berbagai tempat di Indonesia.

“Minggu lalu ketika saya mau menjalani tindakan lasik, saya tidak khawatir karena tahu ditangani dokter yang berpengalaman di bidangnya. Persiapannya juga enggak ribet," ungkap peraih Creative and Innovative Person of the Year dalam Indonesian Choice Awards 2016 itu, saat ditemui di Jakarta, pada Senin (17/9).

Sebelum operasi dilakukan, Merry diminta bebas dari make-up dan parfum sebagai salah satu prasyarat. Keberanian Merry menjalani lasik itu tak lepas dari dorongan suami dan teman-temannya. Sebelumnya, pengalaman buruk temannya saat menjalani operasi lasik di Singapura menjadi momok bagi Merry karena hasilnya gagal. (Bay/H-3)