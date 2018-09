Wirausaha Muda Mandiri 2018 Ciptakan Pengusaha-Pengusaha Baru

BANK Mandiri melalui ajang Wirausaha Muda Mandiri ciptakan ribuan pengusaha-pengusaha baru. Penciptaan pengusaha baru itu dilakukan melalui sinergi yang kuat dengan lebih dari 300 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Tahun ini, Bank Mandiri kembali melahirkan 28 pelaku usaha muda potensial, tangguh dan profesional melalui kegiatan Kompetisi Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2018. Selain 28 pemenang, WMM 2018 juga menghimpun lebih dari 800 calon pebisnis yang tercatat mengikuti proses penyisihan lewat 34 perguruan tinggi di Indonesia dan 10 komunitas maupun inkubasi bisnis.

Peserta kompetisi dibagi ke dalam kategori mahasiswa dan non mahasiswa. Pemenang dari kelompok non mahasiswa akan memperoleh penghargaan WMM dan uang tunai hingga Rp200 juta untuk juara pertama dan Rp100 juta untuk juara kedua. Sementara untuk kelompok mahasiswa, pemenang I akan memperoleh Rp100 juta dan pemenang kedua sebesar Rp50 juta.

Adapun kategori yang dikompetisikan antara lain wirausaha industri, perdagangan dan jasa, boga, kreatif, sosial dan teknologi. Penghargaan pemenang diserahkan langsung di Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Sabtu (15/9).

Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan para pebisnis muda ini akan semakin memperkuat kewirausahaan nasional. Program WMM yang mendukung pengembangan industri sejalan dengan program Kementerian BUMN, yakni Rumah Kreatif BUMN, Balai Ekonomi Desa, dan program lainnya yang mendorong pengembangan ekonomi di masyarakat.

"Lewat program ini, mudah-mudahan dapat terlahir lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan baru yang nantinya dapat menopang dan mendorong ekonomi Inodnesia menuju kea rah yang jauh lebih baik. WMM ini juga menjadi salah satu upaya BUMN untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan membangun negeri," kata Rini.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pelaksanaan program WMM diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk menjadi generasi yang dapat menciptakan lapangan kerja yang peduli dan mau berkontribusi dalam pembangunan.

"Ini tentu jadi suatu kebanggaan karena dapat melipatgandakan jumlah pelaku usaha di Tanah Air," ujar Kartika.

Sejak pertama kali digelar pada 2007, lebih dari 36.000 wirausaha muda dari 656 perguruan tinggi di seluruh Indonesia tercatat menjadi bagian dari komunitas ini, baik sebagai juara, finalis, maupun peserta.

Kompetisi WMM 2018,lanjut Kartika, telah dimulai sejak Maret lalu, dimana sebanyak lebih dari 800 pengusaha muda dari 34 perguruan tinggi dan 10 Komunitas/Inkubator Bisnis ikut ambil bagian pada acara ini. Berdasarkan hasil penjurian tahap awal, sebanyak 70 wirausaha muda terpilih untuk mengikuti penjurian final nasional pada 12 September 2018, di hadapan dewan juri yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, media, dan Bank Mandiri.

Pemenang

Para pengusaha muda yang tampil sebagai juara kompetisi WMM 2018 tersebut berhasil menyisihkan 70 finalis yang tersaring dari penilaian yang diberikan Universitas serta proses penjurian di berbagai wilayah Tanah Air. Pada rangkaian WMM 2018, Bank Mandiri juga menyelenggarakan Wirausaha Muda Mandiri (WMM) Expo 2018 yang diikuti finalis dan alumni WMM serta mitra binaan Rumah Kreatif BUMN di Mall Olympic Garden, Malang - Jawa Timur pada 6 – 9 September 2018.

Adapun pemenang Wirausaha Muda Mandiri 2018 antara lain:

Kategori Mahasiswa,

Pemenang I Bidang Usaha Industri, Perdagangan dan Jasa adalah Arnandiza Amirul Khadifa – Balon Kado

Pemenang II adalah Agus Wibowo – Agro Lestari Merbabu.

Pemenang I Bidang Usaha Boga diberikan kepada I Putu Agi Pratama – Umah Lokal

Pemenang II adalah Sentanah Limmase – Fermenation Indonesia

Pemenang I Bidang Usaha Kreatif diberikan kepada Malinda Amalia – Linean

Pemenang II adalah Nabila – Batik Kanawa

Pada Bidang Usaha Sosial, pemenang I jatuh kepada Reno Pati – Rumah UPPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik)

Pemenang II diberikan kepada M Zulfikri Al Qowy – Paccoo.com

Kategori Bidang Usaha Teknologi Digital Pemenang I adalah Aditya Pratama Ghifary – Media BIMBINGAN BELAJAR GRATIS Berbasis Website & Aplikasi

Pemenang II adalah Rafliansyah Ruslan – SCOLA (Learning Management System)

Untuk Bidang Usaha Teknologi Non Digital Pemenang I adalah Alwy Herfian Satriatama – Majapahitech

Pemenang II adalah Aprial Syahputra – HerbalFoam

Kategori Non Mahasiswa

Pemenang I Bidang Usaha Industri, Perdagangan dan Jasa adalah Juwita – Golden Berry

Pemenang II adalah Reza Rizky Hermawan - Hermawan Propertindo Utama

Pemenang I Bidang Usaha Boga diberikan kepada Endro Firdaus – GreenSmoothie factory

Pemenang II adalah Bintang Priyambodo – Papa Buncit

Pemenang I Bidang Usaha Kreatif diberikan kepada Bella Kartika Aprilia – Sepiak Belitong

Pemenang II adalah Ray Abdul Fatah – Ravy 26 House

Bidang Usaha Sosial, pemenang I jatuh kepada Andhika Mahardika – CV Agradaya Indonesia

dan pemenang II diberikan kepada Mohammad Andriza Syarifudin – Nusa Berdaya

Bidang Usaha Teknologi Digital Pemenang I adalah Christopher Farrel Millenio Kusuma – Kecilin

dan Pemenang II adalah Yudhis Thiro Kabul Yunior – Detron Engineering

Bidang Usaha Teknologi Non Digital Pemenang I adalah Achmad Arbi – Lightning Advanced Solution Technology

dan Pemenang II adalah Nugroho Hari Wibowo – ENCOMOTION

Selain itu untuk Digital Financial Technology Pemenang I adalah Adjie Wicaksana – Halofina – LPIK ITB

dan Pemenang II adalah Bong Defendy – Zend Money

Adapun kategori khusus pada kompetisi ini adalah kategori Best of The Best WMM 2018 diraih oleh Christopher Farrel Millenio Kusuma – Kecilin dan kategori Finalis Terfavorit WMM 2018, direbut oleh Ardana Noor Octaviandi - Bolunesia pemenang Terfavorit adalah berdasarkan pilihan masyarakat melalui media sosial Facebook dengan Jumlah Like dan Share terbanyak yang telah diverifikasi keabsahannya oleh panitia dan yang telah dimulai sejak tanggal 6 September hingga 13 September 2018.(RO/X10-25)