SatuMusikIndonesia di AMI Awards

Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-21 akan digelar Rabu (26/9) malam di Ecovention Ancol, Jakarta. AMI Awards tahun ini mengusung tema #SatuMusikIndonesia.

Tema itu sebagai bentuk seruan agar tidak lagi terbelah oleh perbedaan. Perbedaan seharusnya dimaknai mempererat kerja sama demi kemajuan musik Indonesia.

Dwiki Dharmawan selaku Ketua Umum Yayasan AMI mengatakan, #SatuMusikIndonesia menjadi tagar yang tepat untuk menggambarkan dinamisnya khasanah musik Indonesia saat ini.

"Di tengah situasi politik Indonesia yang memanas menjelang Pilpres, musik menjadi instrumen yang tepat untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat," kata Dwiki, Rabu (19/9) siang di MNC Tower di Kebun Jeruk, Jakarta. Diharapkan, dari dunia musik, masyarakat bisa belajar bagaimana tetap menyatukan energi positif di tengah perbedaan yang ada.

Nominasi AMI Awards ke-21 adalah karya-karya yang diproduksi dalam rentang waktu 1 Juli 2017-30 Juni 2018. Sebanyak 76 piala dari 45 kategori, serta tiga kategori Best of The Best dan Legend Awards.

Tidak hanya pemberian penghargaan. Malam penghargaan akan diramaikan musisi. Di antaranya Isyana Sarasvati, Rendy Pandugo, Marion Jola, Rayi Putra, Arsy Widianto, Brisia Jodie, Andien, Afgan, Rossa, Shaggy Dog, Siti Badriah, Syahrini, GAC, Be3, Armand Maulana, Bams, Kunto Aji, Rizky Febian, dan Yura Yunita, .

Sebagai pembawa acara, AMI mempercayakannya kepada Daniel Mananta. (M-3)