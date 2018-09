RAPBN 2019, Penerimaan Pajak Nonmigas Ditargetkan Rp1.511,4 Triliun

TARGET penerimaan pajak nonmigas naik menjadi Rp1.511,4 triliun dari sebelumnya Rp1.510 triliun. Hal itu disepakati oleh Pemerintah bersama Banggar dalam rapat bersama Banggar dan Panja yang membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan dalam RUU APBN 2019.

"Penerimaan pajak nonmigas dalam RAPBN 2019 dengan kenaikan kurs menjadi Rp1.511,4 triliun," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat Banggar, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/9).

Sementara itu, target penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp208,82 triliun serta PPh Migas sebesar Rp63,54 triliun. Dengan begitu, total perpajakan sebesar Rp1.783,76 triliun.

Untuk diketahui, target penerimaan tersebut berdasarkan perubahan asumsi nilai tukar Rupiah dari Rp14.400 per dolar AS menjadi R 14.500 per dolar AS dan lifting minyak yang sebelumnya 750 barel per hari menjadi 775 barel per hari.

Lebih lanjut, Suahasil menyampaikan bahwa target tax ratio di 2019 sebesar 12,1%. Angka tersebut meningkat dari tax ratio 2018 sebesar 11,6%.

"Kita berharap 2020 bisa naik batas atasnya 12,5%," tambahnya. (OL-3)