Film Marlina Makin Dekat ke Nominee Oscar

Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak terpilih mewakili Indonesia untuk bersaing masuk kategori Foreign Language Oscar ke-91. Keputusan itu dibuat oleh tim Komite Seleksi dari Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI).

PPFI memang ditunjuk oleh penyelenggara Academy Awards (Oscar), Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS), untuk memilih satu film Indonesia agar diikutkan dalam kategori Foreign Language. Dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Rabu (19/9) Ketua Komite Seleksi Christine Hakim menjelaskan Marlina dipilih setelah menyisihkan 100 film nasional lainnya.

Christine Hakim sebagai ketua Komite seleksi menganggap Marlina memiliki semua unsur yang akan menjadi penilaian dalam kategori Foreign Language di Oscar.

"Unsur unsur yang dipertimbangkan untuk kategori ini meliputi semua unsur. Baik dari tema, dan semua unsur pendukungnya, " katanya. Christine bersama ke-12 anggota komite lain berharap para pembuat film Indonesia untuk serius menggarap film mereka, sehingga dukungan pemerintah menjadi lebih konkrit, seperti urusan publikasi.

Sementara, anggota komite seleksi Zairin Zain mengatakan, mengikuti Oscar harus sangat marathon. "Kita harus mencuri perhatian semua orang di sana. Dan itu membutuhkan cost. Itu tugas negara. Makanya mind set penyelenggara negara harus diubah."

Setelah terpilih mewakili Indonesia untuk kategori Foreign Language di ajang Oscar ke 91 tahun depan, film garapan Mouly ini masih harus bersaing ketat dengan beberapa film dari negara lain untuk masuk nominee.

Selain Christine dan Zairin, anggota komite seleksi ini ialah Alim Sudio, Reza Rahadian, Benni Setiawan, Fauzan Zidni, Firman Bintang, Hardo Sukoyo, Yenny Rachman, Marcella Zalianty, Mathias Muchus, Roy Lolang, Thoersi Argeswara, dan Yudi Datau.

Mouly pun menanggapinya dengan perasaan senang. Ia mengunggah pernyataan melalui Instagram Storiesnya. "Sangat senang mendengar kepercayaan kepada Marlina yang diberikan oleh tim seleksi dan kawan-kawan, juga penonton-penonton di sosial media yang dari kemarin sudah semacam kampanye di twitter dengan hashtag #marlinafortheoscars. Marlina sudah tahun lalu rilisnya tapi masih terasa kehadirannya sampai sekarang, itu rasanya luar biasa dan bikin terharu membacanya. Semoga kesempatan dan dukungan ini terus bisa mengantar Marlina secara maksimal sebagai wakil Indonesia."

Untuk kategori Foreign Language Oscar tahun ini dimenangkan film A Fantastic Woman, sebuah film asal negara Chile berbahasa Spanyol rilisan tahun 2017. Film garapan Sebastián Lelio ini menyingkirkan nominee lain seperti The Insult, Loveless, On Body and Soul, dan The Square. (M-2)