Polda Kalsel Bongkar Praktek Pengoplosan Gas Tabung 3 Kilogram

KEPOLISIAN Daerah Kalimantan Selatan berhasil membongkar praktik pengoplosan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram ke tabung gas 12 kilogram untuk dijual ke konsumen industri. Akibatnya, hingga saat ini masyarakat Kalsel masih kesulitan memperoleh gas yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu tersebut.

Kepala Polda Kalsel, Irjen Yazid Fanani, mengatakan pihaknya berhasil membongkar praktik pengoplosan gas elpiji bersubsidi dengan lokasi di sebuah kompleks perumahan Permata Indah Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Praktik penyimpangan gas ini diduga telah berlangsung lama dan merugikan masyarakat.

Dalam operasi yang digelar Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Kalsel tersebut polisi berhasil menangkap tersangka bernama Syaifullah sekaligus pemilik rumah yang dijadikan tempat pengoplosan gas. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 5 tabung gas 12 kilogram yang sudah terisi dan 6 tabung kosong, 23 tabung gas 3 kilogram masih berisi dan 18 sudah kosong, pipa penyulingan, regulator, label perusahaan distributor gas PT Goautama Sinar Batuah dan PT Sumber Kuin Alalak Raya.

"Tersangka kini ditahan di Markas Polda Kalsel dan terancam hukuman penjara lima tahun serta denda maksimal Rp2 miliar sesuai ketentuan Pasal 62 jo pasal 8 ayat 1 UU nomor 8/1999 tentang perlindungan konsumen," kata Yazid saat acara gelar praoperasi mantab brata dan pemusnahan barang bukti narkoba di Banjarbaru, Rabu (19/9).

Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas) Kalsel, Syaibani, menyatakan dukungan terhadap Polda Kalsel untuk memerangi praktik penyimpangan BBM dan gas karena sangat merugikan masyarakat. Hingga kini kondisi kelangkaan dan melambungnya harga gas tiga kilogram di Kalsel masih terjadi meski pihak Hiswanamigas menggelar operasi pasar.

Kondisi kelangkaan dan melambungnya harga gas tiga kilogram ini dikeluhkan masyarakat dan UMKM di Kalsel. Harga gas yang tinggi disusul harga kebutuhan pokok terus naik telah mempengaruhi usaha masyarakat. Kondisi ini sudah berlangsung beberapa bulan terakhir.

Di lapangan harga gas 3 kilogram masih tinggi berkisar antara Rp25-30 ribu per tabung. Harga ini jauh menurun dari sebelumnya yang sempat mencapai Rp40-45 ribu per tabung. Sementara, kebutuhan gas masyarakat di Kalsel sebesar 300 ton per hari.

Kuat dugaan kelangkaan ini disebabkan penyimpangan peruntukan gas 3 kilogram yang digunakan masyarakat mampu dan industri. Sementara selain kelangkaan gas 3 kilogram, Kalsel juga mengalami kelangkaan BBM jenis solar.

Kelangkaan solar disebut-sebut juga berhubungan dengan musim kemarau dimana biasanya aktivitas tambang kembali ramai termasuk adanya kegiatan tambang ilegal di sejumlah daerah. Beberapa waktu lalu tim Mabes Polri menertibkan kegiatan tambang batubara ilegal di sejumlah wilayah Kalsel.(OL-6)