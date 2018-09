Jadwal Siaran Langsung Matchday 1 Liga Champions Malam Ini

SETELAH menikmati delapan laga awal dari Grup A hingga D dini hari tadi, kini pencinta sepak bola Tanah Air akan dimanjakan dengan delapan pertandingan dari Grup E sampai H pada malam hingga dini hari nanti.

Laga Real Madrid kontra AS Roma menjadi pertandingan yang paling ditunggu. El Real yang berpredikat juara bertahan Liga Champions dalam tiga musim beruntun bakal memulai perjalanan mereka dengan menjamu Giallorossi di Santiago Bernabeu.

Menariknya dalam pertandingan terakhir di liga masing-masing, kedua klub sama-sama meraih hasil minor. Madrid yang bertandang ke markas Athletic Bilbao hanya bermain imbang 1-1. Sementara Roma yang bermain di Olimpico secara mengejutkan diimbangi Chievo 2-2.

Apakah pada laga perdana Julen Lupetegui mampu membawa kemenangan buat Madrid di Liga Champions. Atau sebaliknya Roma yang akan membuat kejutan, seperti ketika mereka menyingkirkan Barcelona pada perempat final Liga Champions musim lalu.

Di samping laga tersebut, ada juga laga antara Valencia kontra Juventus di grup H. Laga ini menjadi momen pertama kalinya Cristiano Ronaldo pulang ke Spanyol. Tepatnya sejak CR7 diboyong Nyonya Tua pada musim panas 2018 lalu.

Masih di grup H, satu lagi raksasa Eropa, Manchester United akan bertandang ke markas wakil Swiss sekaligus debutan Liga Champions, Young Boys. Kemenangan menjadi modal penting buat MU, sebelum menghadapi Valencia (3 Oktober) dan Juventus (8 November) mendatang.

Berikut Jadwal Lengkap Pertandingan Liga Champions dini hari nanti WIB:

RABU 19 SEPTEMBER 2018

23:55 WIB - (Grup E): Ajax Amsterdam vs AEK Athens -- RCTI

23:55 WIB - (Grup F): Shakhtar Donetsk vs Hoffenheim

KAMIS 20 SEPTEMBER 2018 (Dini hari WIB)

02:00 WIB - (Grup E): Benfica vs Bayern Muenchen

02:00 WIB - (Grup F): Manchester City vs Olympique Lyonnais

02:00 WIB - (Grup G): Real Madrid vs AS Roma -- RCTI

02:00 WIB - (Grup G): Viktoria Plzen vs CSKA Moskow

02:00 WIB - (Grup H): Young Boys vs Manchester United

02:00 WIB - (Grup H): Valencia vs Juventus

(Medcom/OL-3)