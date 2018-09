Konser Musik dari Eropa Bakal Digelar di Jakarta: Transmission Festival

GELARAN musik di Eropa memberikan inspirasi berbagai penyelenggara acara di Indonesia agar bisa mengemas konser sehingga terlihat keren. Salah satunya adalah konser EDM dari Praha bertajuk Transmission Festival yang akan dibawa ke Jakarta.

Melalui keterangan Three Angles Production melalui Instagram, acara musik tahunan yang sudah ada sejak 2006 itu, siap untuk digelar di Ibu Kota pada Februari 2019.

"Three Angles Production in collaboration with United Music Events is proud to announce that the first Transmission Festival for 2019 will be in Jakarta, Indonesia on 9.2.2019," pihak Three Angles Production melalui akun Instagram @threeanglesproduction menyampaikan, belum lama ini.

Sebuah siaran media menyampaikan bahwa acara musik ini akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Deretan DJ yang tak asing lagi bakal mengisi konser seru ini.

Bersama United Music Event, Three Angles Production tentunya akan memasukkan hal-hal baru dalam Transmission Festival yang digelar di Indonesia tahun depan. Mengiringi musik yang terdengar di Transmission, konser ini memiliki efek spesial yang diharapkan menghadirkan pengalaman tak terlupakan.

Transmission Festival sempat digelar melalui rangkaian tur Asia pada tahun ini. Bangkok, Thailand, menjadi kota yang sempat mengelar konser ini pada Maret dan April lalu. (M-4)