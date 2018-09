Laga One Bisa Disaksikan via Streaming

PARA penggemar laga bela diri campuran One Championship (One) di Indonesia kini bisa menikmati aksi petarung favorit mereka melalui gawai. Itu dimungkinkan setelah One bermitra dengan Telkomsel dan pelanggannya bisa mengakses siaran olahraga seni bela diri tersebut melalui aplikasi digital online streaming operator tersebut, yakni MAXstream.

Chief Financial Officer One, Teh Hua Fung, mengatakan, kemitraan antara pihaknya dan Telkomsel bertujuan untuk dapat memanfaatkan basis pengguna layanan dua media untuk mempromosikan seni bela diri otentik di Asia. Apalagi di Indonesia banyak penggemar yang sangat antusias.

Hua Fung menambahkan, teknologi terus memainkan peran utama dalam pertumbuhan dan pengembangan One dan bela diri campuran.

"Kemitraan dengan Telkomsel merupakan sebuah bentuk usaha untuk menghadirkan seni bela diri bagi 4 miliar orang di Asia karena kami menyiarkan langsung sejak awal promosi," kata Hua Fung dalam keterangannya pada Selasa (18/9).

Sementara Direktur Marketing Telkomsel Alistair Johnson mengatakan sangat antusias untuk dapat berkolaborasi dengan One. Siaran duel para petarung akan menjadi konten hiburan digital baru bagi kepada pelanggan dan Indonesia memiliki sejarah panjang seni bela diri dalam budayanya, misal Pencak Silat.

"Melalui kolaborasi ini kami berharap dapat meningkatkan profil dan nilai-nilai sejati dari komunitas seni bela diri di Indonesia. Selain itu diharapkan dapat memberikan pengalaman sebagai tambahan dari mitra video digital Telkomsel," pungkas Alistair.

Head of Digital Lifestyle Telkomsel, Crispin Tristram, mengatakan, konten olahraga pada dasarnya menjadi salah satu konten yang paling diminati pelanggan. Sebelumnya, Telkomsel juga telah menyajikan siaran langsung Piala Dunia dan Asian Games. (OL-1)