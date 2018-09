Kunjungan Pertama Dubes AS ke Kaltara Pererat Kemitraan Strategis

DUTA Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr membawa Kemitraan Strategis AS-Indonesia ke provinsi termuda Indonesia, dalam kunjungannya ke Kalimantan Utara pada 13-15 September, yang merupakan kunjungan pertama dari seorang duta besar AS ke provinsi tersebut.

Dubes Donovan bertemu dengan Wakil Gubernur Kaltara Udin Hianggio, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kaltara Zainal Paliwang, Wakil Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat, perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) cabang Tarakan, manajemen Pelindo IV di Pelabuhan Tarakan, dan para siswa dan staf SMPN1 serta Universitas Borneo.

Dubes Donovan juga mengunjungi pengolah udang lokal yang mengekspor ke AS dan hutan bakau di Tarakan, serta melihat budaya Dayak di Pusat Kebudayaan Tidung.

Dubes Donovan juga bertemu dengan warga Amerika yang menyediakan layanan penerbangan untuk menyelamatkan jiwa bagi masyarakat perdesaan di Kalimantan.

Kunjungan Dubes Donovan ini menggarisbawahi peluang untuk memperluas kemitraan komersial antara AS dan Indonesia, terutama dalam bidang energi dan infrastruktur.

Dubes Donovan mendorong pemimpin provinsi untuk mengikuti model 'ekonomi kemitraan' AS-Indonesia yang menghormati kedaulatan nasional dan menarik investasi berkualitas tinggi, transparan, dan berkelanjutan secara finansial.

Sementara Wagub Kaltara Udin Hianggio menyambut baik investasi AS dan membagikan informasi terkait rencana Kaltara untuk mengembangkan provinsinya.

Dalam kunjungannya ke SMPN1 dan Universitas Borneo, Dubes Donovan mendorong para siswa untuk menjadi bagian ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik AS-Indonesia dengan berpartisipasi dalam program pertukaran Kedubes AS, seperti Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) dan program Youth Exchange and Scholarship (YES).

Dubes Donovan juga mendorong para staf sekolah untuk memanfaatkan Regional English Language Office Kedubes AS, yang menyediakan dukungan bagi guru bahasa Inggris di seluruh Indonesia.

Dubes Donovan, didampingi oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kaltara Zainal Paliwang, meninjau kerja sama dalam bidang penegakan hukum, termasuk sejumlah kesempatan untuk pelatihan bersama.

Wakapolda Kaltara menyambut baik komitmen pemerintah AS dalam mendukung pengembangan kapasitas penegakan hukum Indonesia untuk melawan ancaman transnasional, termasuk terorisme, perdagangan narkoba, dan penyelundupan.

Selama kunjungannya, Dubes Donovan menegaskan bahwa Kemitraan Strategis AS-Indonesia mencapai seluruh pelosok Indonesia dan didasari nilai-nilai bersama, hubungan antarmanusia, dan rasa saling menghormati. (RO/OL-1)