Pemprov DKI Gelar Open House Untuk Rekrutmen CPNS 2018

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar open house di Balai Kota DKI dalam rangka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018. Adapun tajuk open house itu, yakni "Keren Jadi PNS Jakarta."

Pada kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengingatkan keinginan untuk menjadi PNS bukan karena sekadar status.

"Anda harus tahu seorang PNS harus menjadi pelayan masyarakat dan memberikan yang terbaik," ujar Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/9).

Anies menambahkan Pemprov DKI Jakarta memerlukan generasi baru yang kreatif dan inovatif atau mampu berpikir out of the box.

"Kami mengundang anak muda best of the best untuk memberikan perubahan di semua sektor agar Jakarta bisa menjadi lebih baik lagi," jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Budihastuti, menambahkan untuk penerimaan CPNS tahun 2018 dilakukan bersamaan secara nasional dan pendaftaraan dilakukan secara online melalui sscn.bkn.go.id pada 19 September.

"Kami ingin mereka yang terpilih menjadi PNS di DKI nantinya betul-betul memiliki integritas, berkompetensi tinggi, mampu membawa kemajuan bagi Jakarta, dan mewujudkan masyarakat yang mandiri," imbuhnya.

Perlu diketahui, peserta open house hari ini telah melalui tahapan pendaftaran yang dilaksanakan pada 7-10 September 2018. Kemudian, dari 4.700 pendaftar dilakukan seleksi administrasi baik akademik maupun nonakademik hingga terpilih menjadi 100 orang.(OL-6)