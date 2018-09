Murah dan Pangkas Subsidi, Jonan Minta Kompor Listrik Dipromosikan

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mendorong masyarakat untuk menikmati manfaat lain dari energi listrik yang dapat menghemat biaya sehari-hari. Hal itu melalui penggunaan kompor listrik yang lebih murah dibandingkan kompor LPG.

"Saya menganjurkan rekan-rekan di PLN untuk memacu pelanggan baru dan mempromosikan kompor listrik. Pemerintah sangat mendorong konversi dari kompor listrik dari LPG," kata Jonan dalam sambutan pembukaan Power Gen Asia yang di Inisiasi oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) untuk memperingati hari listrik nasional ke-73, di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (18/9).

Menurut dia, biaya penggunaan kompor listrik lebih murah dibandingkan yang menggunakan energi LPG. Dengan begitu, masyarakat dapat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lain.

Ia menuturkan, konversi LPG ke listrik juga dapat meringankan beban keuangan negara. Pasalnya subsidi listrik jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan LPG.

"Subsidi listrik mungkin Rp50 triliun setahun subsidi LPG 3 kg Rp67 triliun, jauh lebih besar," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyepakati asumsi dasar makro sektor ESDM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019. Untuk volume BBM bersubsidi turun menjadi 15,11 juta kiloliter (KL) yaitu minyak tanah 0,61 juta KL dan minyak Solar 14,50 juta KL. Sementara volume LPG 3 kg ditetapkan naik menjadi 6,978 juta ton dari tahun 2018 hanya 6,450 juta ton.

Subsidi tetap minyak solar (gas oil 48) pun mengalami perubahan yaitu Rp2.000 per liter atau naik Rp1.500 dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk subsidi listrik disetujui menjadi Rp57,67 triliun.

Asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar US$70 per barel. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan ICP APBN 2018 yang hanya dipatok US$48, menyusul dinamika harga minyak dunia yang turut mengalami kenaikan.

Sementara lifting migas ditetapkan 2.025 ribu barel setara minyak per hari, terdiri dari lifting minyak 775 barel per hari (bph) dan lifting gas bumi 1.250 barel setara minyak per hari. Dibanding APBN 2018, angka asumsi lifting minyak turun 25 bph sedangkan gas naik 50 barel setara minyak per hari. Adapun penggantian biaya operasi migas (cost recovery) pada tahun depan dipatok sebesar USD 8 hingga 10 miliar. Total alokasi anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp4,9 triliun.(OL-6)