Festival KPH Dorong Gerakan Minum Madu

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal menyelenggarakan Festival Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Pameran Usaha Kehutanan di Yogyakarta pada 23 September mendatang.

Sosialisasi hasil hutan bukan kayu (HHBK) bakal digencarkan, antara lain madu, dengan melakukan gerakan minum madu bersama melibatkan 5.500 orang.

"Kekayaan hutan Indonesia tidak hanya komoditas kayu saja. Gerakan minum madu perlu ditumbuhkan karena tingkat konsumsi madu masyarakat masih rendah," kata Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK, Hilman Nugroho, dalam jumpa pers di Gedung KLHK, Jakarta, Selasa (18/9).

Menurutnya, konsumsi madu masyarakat Indonesia hanya sekitar 40-60 gram per kapita per tahun, jauh dibandingkan negara lain yang rata-rata mencapai satu kilogram per kapita per tahun. Pangsa pasar konsumsi madu dalam negeri sebagian juga masih disokong impor yang mencapai 1.500-2.500 ton per tahun.

"Padahal potensi pengembangan perlebahan kita besar dengan modal hutan dan keanekaragaman hayati spesies lebah yang ada," imbuhnya.

Keanekaragaman hayati hutan Indonesia dikaruniai bermacam-macam jenis tumbuhan berbunga. Ditambah, tujuh dari sembilan spesies lebah madu genus Apis yang ada di dunia sebaran aslinya berada di Indonesia.

Yakni spesies A cerana, A nuluensis, A koschevnikovi, A nigrocincta, A dorsata, A florea, dan A andreniformis. A Nigrocinta diketahui merupakan jenis endemik di Sulawesi.

"Spesies lainnya seperti A mellifera dan A laboriosa menghasilkan madu kelutut dan bahan propolis mentah," ujarnya.

Dia mengatakan pengembangan perlebahan di kawasan hutan perlu ditingkatkan. Peningkatkan produksi dalam negeri diharapkan memangkas impor.

"Kegiatan perlebahan dapat melibatkan banyak masyarakat lokal serta kelangsungan usahanya berkorelasi dengan kelestarian sumber daya hutan," ucapnya.

Selain gerakan minum madu, Festival KPH yang rencananya bakal dibuka Presiden Joko Widodo itu juga bakal diisi dengan peluncuran Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) dan Xylarium Bogoriense 1915.(OL-6)