Inilah Para Pemenang Penghargaan Emmy 2018

SEREMONI penghargaan Primetime Emmy Awards ke-70, yang digelar di Los Angeles, Selasa (18/9) WIB, baru saja berakhir. The Marvelous Mrs. Maisel memborong lima piala kemenangan, termasuk serial drama terbaik.

Primetime Emmy adalah ajang penghargaan tertinggi di AS bagi program televisi terbaik di AS pada jam tayang utama. Untuk edisi 2018, program yang masuk kategori adalah serial komedi, serial drama, serial terbatas, film televisi, serial variety talk, serial variety sketch, dan kompetisi.

The Marvelous Mrs Maisel (Amazon) meraih prestasi paling gemilang. Serial ini menang di lima dari enam kategori yang meraih nominasi, meliputi serial komedi terbaik, penulisan naskah terbaik, aktris utama dan pendukung terbaik, serta sutradara terbaik.

Game of Thrones musim ketujuh meraih dua piala dan paling unggul dalam segmen drama. The Assassination of Gianni Vesace, musim kedua dari American Crime Story (FX), meraih tiga piala dan paling unggul dalam segmen serial terbatas. Lalu episode USS Callister dari antologi Black Mirror (Netflix) meraih dua piala dan unggul dalam segmen film televisi.

Dua kemenangan Game of Thrones ini menambah capaian delapan Piala Primetime Emmy yang telah diraih sejak 2011. Salah satu aktornya, Peter Dinklage, meraih piala setelah menjadi nomine selama tujuh kali berturut-turut.

Jika dilihat dari kanal televisinya, capaian piala terbanyak adalah program-program Netflix. Ini meliputi Black Mirror, The Crown, Godless, Seven Seconds, dan Kid Gorgeous at Radio City.

HBO mendapat lima piala lewat Game of Thrones dan Barry. Amazon mendapat lima piala lewat The Marvelous Mrs Maisel. FX mendapat lima piala lewat The Assassination of Giani Versace dan The Americans. Lalu VH1 dan NBC mendapat masing-masing satu piala.

Berikut daftar lengkap pemenang Primetime Emmy Awards 2018, seperti diumumkan oleh pihak Emmy lewat situs resmi dan media sosial.

1. Comedy Series

The Marvelous Mrs Maisel (Amazon)

2. Supporting Actor in a Comedy Series

Henry Winkler (Barry, HBO)

3. Supporting Actress in a Comedy Series

Alex Borstein (The Marvelous Mrs Maisel, Amazon)

4. Lead Actor in a Comedy Series

Bill Hader (Barry, HBO)

5. Lead Actress in a Comedy Series

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs Maisel)

6. Writing for a Comedy Series

Amy Sherman-Palladino (Pilot, The Marvelous Mrs Maisel)

7. Directing for a Comedy Series

Amy Sherman-Palladino (Pilot, The Marvelous Mrs Maisel)

8. Drama Series

Game of Thrones (HBO)

9. Supporting Actress in a Drama Series

Thandie Newton (Westworld, HBO)

10. Supporting Actor in a Drama Series

Peter Dinklage (Game of Thrones, HBO)



11. Lead Actress in a Drama Series

Claire Foy (The Crown, Netflix)

12. Lead Actor in a Drama Series

Matthew Rhys (The Americans, FX)

13. Writing for a Drama Series

Joel Fields and Joe Weisberg (Start, The Americans)

14. Directing for a Drama Series

Stephen Daldry (Paterfamilias, The Crown)

15. Limited Series

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

16. Television Movie

USS Callister – Black Mirror (Netflix)

17. Supporting Actress in a Limited Series or Movie

Merritt Wever (Godless, Netflix)



18. Supporting Actor in a Limited Series or Movie

Jeff Daniels (Godless, Netflix)

19. Lead Actress in a Limited Series or Movie

Regina King (Seven Seconds, Netflix)

20. Lead Actor in a Limited Series or Movie

Darren Criss (The Assassination of Gianni Vesace: American Crime Story, FX)

21. Writing for a Limited Series or Movie

William Bridges and Charlie Brooker (USS Callister, Black Mirror)

22. Directing for a Limited Series or Movie

Ryan Murphy (The Man Who Would Be Vogue, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

23. Variety Sketch Series

Saturday Night Live (NBC)

24. Variety Talk Series

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

25. Writing for a Variety Special

John Mulaney (Kid Gorgeous at Radio City, Netflix)

26. Reality Competition Program

RuPaul’s Drag Race (VH1) (Medcom/OL-2)