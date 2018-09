Faktor Eksternal Mendominasi Tekanan Rupiah

JELANG penutupan sesi I perdagangan Selasa (18/9), rupiah bertengger di 14.928 melemah 20,9 poin (-0,14%) dari penutupan sebelumnya di level 14.880, merujuk pada investing. Sedangkan pada Bloomberg menunjukkan pelemahan 53,8 poin di level 14.933,8 (-0,36%).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo membenarkan hal ini terjadi sebagai akibat dari memanasnya perdagangan antara AS dan Tiongkok.

Amerika Serikat mengumumkan tarif baru atas produk-produk asal Tiongkok senilai US$200 miliar (Rp 2.979 triliun), Senin (17/9) waktu setempat atau Selasa (18/9) pagi WIB, dalam kebijakan yang mendorong eskalasi perang dagang dengan Beijing.

Pajak impor ini akan diterapkan pada lebih dari 5.000 item dan sejauh ini merupakan cakupan tarif yang terbesar yang pernah diterapkan AS.

Barang-barang yang terkena tarif termasuk tas tangan, beras, dan produk tekstil, tetapi smartwatch dan sejumlah produk teknologi lainnya ternyata lolos dari tarif.

"Iya itu yang paling berperan, dari risiko eksternal. AS-Tiongkok yang paling membuat currency emerging market bergejolak," ujar Dody usai memberi pidato pada acara The 1st International Conference on Islamic Economics, Business, and Finance" & "The 3rd International Conference on Indonesian Economy and Development", di Jakarta, Selasa (18/9).

Namun Dody meyakinkan Bank Indonesia akan terus melakukan intervensi dan menjaga stabilitas rupiah .

"Intervensi pun kita lakukan secara terukur," imbuhnya.

Dengan efektifnya kenaikan pajak biaya masuk barang Tiongkok ke AS pada 24 September, dimulai dengan besaran 10% dan akan meningkat menjadi 25% yang akan diterapkan awal tahun depan, Bank Indonesia berharap tekanan kepada rupiah tidak akan terlalu besar.

"Itu salah satu risiko yang kami lihat sebagai risiko eksternal dan itu juga mengena ke semua currency regional. Kami tidak melihat itu ada perbedaan dengan yang lalu. Yang penting BI dan pemerintah menjaga stabilitasnya," tuturnya

Bank Indonesia akan terus mewaspadai volatilitas nilai tukar, mengingat minggu depan pertemuan Gunernur Bank Sentral AS (FOMC) meeting dilaksanakan pada 25-26 September waktu setempat. Bank Indonesia pun akan melaksanakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada pekan depan yaitu 26-27 September.

"Kami akan melihat di minggu depan saat RDG. Semua risiko kami lihat, dari eksternal dan domestik tidak ada yang baru dengan proses yang kami lakukan di bulan-bulan sebelumnya," tukas Dody.(OL-6)