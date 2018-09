Raih Emmy Pertama, Claire Foy Menahan Tangis

Aktris Claire Foy berupaya keras untuk menahan tangis saat menyampaikan sambutannya setelah didaulat menjadi Aktris Terbaik untuk Serial Drama pada Emmy Awards yang berlangsung di Microsoft Theater, Los Angeles, Senin malam waktu Amerika Serikat, atau Selasa pagi waktu Indonesia. Aktris berusia 34 tahun itu meraih penghargaan ini karena memerankan Queen Elizabeth dalam serial The Crown.

Di luar prestasinya, nama Foy ramai menjadi pembicaraan setelah skandal yang dibuatnya awal tahun ini. Foy mengungkapkan honor yang diterimanya dari dua musim pertama The Crown lebih rendah dibandingkan rekannya Matt Smith. Namun saat penerimaan penghargaan itu, Foy mendedikasikan piala tersebut kepada Matt.

“Saya dedikasikan penghargaan ini kepada pemeran selanjutnya, generasi berikutnya. Juga saya dedikasikan kepada Matt Smith," katanya.

Selama pidato, jelas terlihat Foy berupaya keras tidak mengeluarkan air mata. Namun matanya terlihat berkaca-kaca. “Saya diberikan peran yang tidak pernah saya pikirkan akan mendapatkan kesempatan sebelumnya,” ujarnya.

Ini kali pertama Foy masuk nominasi dan meraih Emmy pertamanya. Keterkejutan Foy pun terlihat saat ia pertama kali berpidato. “Ini seharusnya tidak terjadi. Saya merasa bangga berada bersama penampil yang luar biasa,” ujarnya.

Foy berhasil mengalahkan Tatiana Maslany (Orphan Black), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Sandra Oh (Killing Eve), Keri Russel (The Americans), dan Evan Rachel Wood (Westworld). (dailymail/M-3)