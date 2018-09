Adidas Rilis Sepatu Bertema Dragon Ball

“JAWABANNYA ada di ujung langit, kita ke sana dengan seorang anak, anak yang tangkas dan juga pemberani.”

Secuplik lirik itu pasti akrab di kalangan anak era 1990-an yang kerap menonton serial anime Dragon Ball Z yang ditayangkan sebuah stasiun televisi nasional.

Kini, pemakai setia sepatu Adidas sekaligus para pecinta Dragon Ball Z boleh berbahagia. Pasalnya, karakter anime tersebut akan diwujudkan dalam bentuk sneaker Adidas.

Proyek kolaborasi Adidas Originals dengan Toei Animation dan serial Dragon Ball Z itu terwujud dalam karakter protagonis dan antagonis yang ada di tiga pertarungan Dragon Ball Z yang paling ikonik.

Karakter tersebut akan direpresentasikan pada tujuh siluet dari lini sepatu Adidas.

Kolaborasi pertama dimulai dari karakter Son Goku dan Frieza yang diwakili sepatu ZX 500 RM dan Yung-1. Kemudian, karakter Son Gohan dan Cell akan digambarkan dalam bentuk sneaker Deerupt dan Prophere.

Pada pertarungan terakhir, ada siluet Ultra Tech dan Kamanda untuk karakter dari Vegeta dan Majin Buu.

Puncaknya, 7 Dragon Ball akan diwakili Shenron the Dragon, yang diimajinasikan dalam sepatu EQT Support Mid ADV PK.

Selain pada sepatu, detail Dragon Ball dihadirkan melalui desain kemasannya yang membentuk back cover seperti buku orisinil Dragon Ball. Dua siluet karakter protagonis dan antagonis akan dirilis setiap bulan, sejak September hingga Desember.

Komitmen tanpa batasan yang diusung Adidas Originals tercermin dari gabungan desain klasik adidas dengan salah satu serial animasi yang paling digemari sepanjang masa, menempatkan sepatu Adidas di garis terdepan budaya pop global.

“Adidas adalah partner yang luar biasa. Kolaborasi ini adalah suatu hal yang menyenangkan,” ungkap Masayuki Endo, Presiden dari Toei Animation Inc.

”Visi artistic mereka menambahkan babak baru dari cerita kesuksesan merchandising Dragon Ball yang berkelanjutan dan kami tidak sabar melihat para fans menyaksikan apa yang telah kami ciptakan,” imbuhnya.

Adidas Originals by Dragon Ball Z akan hadir pada 29 September 2018 di Adidas Pacific Place, Our Daily Dose Senayan City, dan secara daring di shop.adidas.co.id seharga Rp2.800.000 untuk Sepatu ZX 500 RM dan Rp2.300.000 untuk Yung-1. Pembelian seri ini akan menggunakan metode first come first served. (OL-2)