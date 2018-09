Tahun Ini, Popcon Asia Gelar Apresiasi Film Lokal

POPCON Asia akan menggelar apresiasi untuk film-film lokal pada tahun ini. CEO Popcon Inc Yenny Wangsawidjaja, dalam keterangan pers, Senin (17/9), mengatakan Popcon Award untuk film panjang Indonesia adalah usaha untuk melengkapi penghargaan-penghargaan bagi film Indonesia yang sudah ada.

Ada lima kategori yang dihadirkan Popcon Award untuk film panjang, yaitu Most Memeable Film, Idola Kawula, Best Duet, Best Horror, dan Best Product Placement.

Beberapa judul film yang mendapatkan nominasi adalah Dilan 1990, Pengabdi Setan, Ayat-Ayat Cinta 2. Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak, Posesif, Yo Wis Ben, dan Sebelum Iblis Menjemput.

Selain penghargaan untuk film panjang, Popcon tidak melupakan film-film pendek dan web-series. Kategori yang tersedia untuk film-film Pendek dan Web-Series adalah Rising Filmmaker, Memorable Character, dan Outstanding Web-Series.

Khusus Popcon Award kategori film panjang Indonesia, film pendek dan web-series, Popcon Asia 2018 memboyong nama-nama terkenal untuk menjadi kurator seperti Adrian Jonathan Pasaribu, pendiri Cinema Poetica, Stephany Josephine blogger thefreakyteppy, dan Candra Aditya reviewer film yang suka menggunakan gaya bahasa menggemaskan, dan suka melihat detail-detail kecil dari film yang terkadang terlewatkan.

"Popcon Award Film Panjang Indonesia adalah penghargaan yang diberikan kepada film dan perfilman Indonesia, sebagai budaya Pop - melahirkan cendekia dan talenta-talenta kreatif yang menjadi lokomotif dunia kreatif Indonesia di masa depan." kata Yenny.

"Mengenai pemilihan kategori yang unik adalah untuk membedakan Popcon Awards Film Panjang Indonesia dengan event-event sejenis dan sekaligus untuk memberikan ciri khas tersendiri yang akan dikenal oleh insan-insan perfilman Nusantara" tambahnya.

Selain Popcon Award bertema film, ada juga Comic Category, Game Category, dan untuk pertama kalinya ada nominasi Best Boardgame Of The Year.

Kali ini, Popcon Asia juga menampilkan konten-konten bertema film yang lebih banyak.

Ada diskusi panel para cast dari film Foxtrot Six yang bakal tayang di awal 2019 dan peluncuran teaser trailer perdana dari film Dreadout yang merupakan film live-action pertama yang diadaptasi dari video game karya anak bangsa.

Selain itu, menampilkan juga para pemeran film Generasi Micin Vs Kevin, dan kehadiran pemeran Dear Nathan: Hello Salma, film drama remaja 2017 dengan pemeran utama aktor muda Jefri Nichol meraih penghargaan bergengsi dari festival film Bandung untuk kategori pemeran utama pria terpuji film bioskop. (OL-2)