Wade akan Mainkan Musim Pamungkas di Heat

PERAIH tiga gelar NBA Dwayne Wade akan memainkan musim terakhirnya di liga bola basket Amerika Serikat (AS) bersama Miami Heat. Wade mengumumkan hal itu lewat sebuah video Youtube berjudul One Last Dance.

Guard berusia 36 tahun itu memainkan 13 musim pertamanya di NBA bersama Heat. Bersama Shaquille O'Neal dia mengantarkan Heat meraih gelar NBA pertama mereka pada 2006. Dia memenangkan dua gelar NBA lagi bersama Heat kali ini berduet dengan LeBron James.

Wade kemudian bermain selama satu musim bersama Chicago Bulls pada musim 2016-17 dan mengawali musim lalu di Cleveland Cavaliers bersama James sebelum ditukarkan kembali ke Heat.

Pemain yang telah tampil di 12 laga All Star serta mengantarkan tim AS meraih medali emas Olimpiade pada 2008, dalam video berdurasi 10 menit yang dirilis pada Minggu (16/9), mengatakan dia akan memainkan musim pamungkasnya di NBA.

"Saya merasa berhak meminta kalian untuk memberi saya kesempatan berlaga sekali lagi, satu musim terakhir," ujar Wade. "Ini adalah akhirnya. Saya telah memberikan segalanya untuk olahraga ini dan saya sangat bahagia. Saya akan bermain di satu musim lagi."

Wade membukukan raihan rata-rata 16,3 poin, 3,4 rebound, dan 3,1 assist pada musim lalu untuk Heat yang kalah dari Philadelphia 76ers di putaran pertama NBA playoff. (AFP/OL-2)