Sam Feldt Kolaborasi dengan Aktor Jeremy Renner

DISJOKI Sammy Renders atau lebih dikenal dengan nama Sam Feltd, 25, tengah menunggu peluncuran single kolaborasinya dengan aktor Hollywood Jeremy Renner.

Ia tak menyangka akan berkolaborasi dengan salah satu pemain The Avengers itu. Sam yang manggung di gelaran Invasion 2018 di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat mengungkap, single berjudul Heaven don't Have a Name ini akan dirilis pada 5 Oktober melalui label Spinnin' Records.

Bukan hanya Sam yang antusias, melainkan juga Jeremy Renner pun tampak bersemangat dengan proyek barunya ini. Pemeran jurnalis Gary Webb dalam film Kill the Messenger itu pun mengunggah antusiasmenya melalui video singkat di akun Instagram-nya,

@renner4real, pada Jumat (14/9). Ia tak ragu memuji Sam. Sam pun berkomentar, tak sabar untuk berbagi panggung dengan Renner.

"Dia penyanyi yang sangat bagus. Tidak kusangka juga akan berkolaborasi dengannya. Ya, kita semua tahu dia aktor yang sangat bertalenta, tapi ternyata dia musikus yang punya bakat, sangat terkejut dengan kualitas bermusiknya," ungkapnya ketika ditemui sebelum dirinya tampil dalam Invasion 2018, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/9). (*/H-5)