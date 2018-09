Perang Dagang AS-Tiongkok tidak Berimbas Langsung ke Indonesia

PERANG dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok kian memanas. Bahkan, Presiden AS Donald Trump dikabarkan akan mengumumkan tarif impor baru terhadap produk-produk asal Tiongkok senilai US$200 miliar (Rp2.961 triliun) hari ini, Senin (17/9).

Dirjen Perundingan Internasional Iman Pambagyo Kementerian Perdagangan menyampaikan, perang dagang yang terjadi antara AS-Tiongkok tidak berimbas langsung pada Indonesia. Namun, Kementerian Perdagangan mulai mengantisipasi dengan diversifikasi tujuan ekspor.

“Belum terlihat ada “immediate impacts”, diversifikasi tujuan ekspor yang kami lakukan adalah melalui peningkatan kegiatan promosi dan bisnis forum,” ungkap Iman pada Media Indonesia, Senin (17/9).

Iman menyampaikan, hingga saat ini, hubungan dagang antara Indonesia dengan kedua negara tersebut masih berjalan seperti biasa. Bahkan, ia membantah akan ada kontraksi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air akibat perang dagang dua negara tersebut.

“Terlalu jauh kalau dikatakan akan ada kontraksi. Kontraksi ekonomi kan biasanya disebabkan kombinasi berbagai faktor eksternal yang tidak cukup cepat direspon. Tidak sampai pada taraf itu. Harus ada faktor lain,” tandas dia.

Seperti yang diketahui, perang dagang antara AS dan Tiongkok dimulai dengan keputusan Presiden AS Donald Trump yang resmi memberikan tarif sebesar US$34 miliar ke 818 kategori produk Tiongkok pada Jumat (14/9). Kemudian, Tiongkok merespons dengan mengenakan tarif ke produk-produk AS.

Perang dagang kini makin memanas usai Trump menegaskan akan menambah daftar produk asal 'Negeri Tirai Bambu' yang kena bea masuk menjadi lebih dari US$500 miliar.

Dikhawatirkan, pertikaian antara AS dan Tiongkok tidak akan berakhir pada kekalahan salah satu dari mereka. Melainkan juga berimbas ke negara-negara lain yang ekonominya paling terintegrasi ke rantai nilai global dan mengandalkan ekspor. Ketika perdagangan global dalam ancaman, ekonomi mereka akan sangat rentan. (OL-2)