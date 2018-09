Paul McCartney Puncaki Tangga Lagu AS

PAUL McCartney, Minggu (16/9), kembali ke puncak tangga lagu Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya dalam tempo 36 tahun.

Egypt Station, album terbaru milik McCartney yang berisi 16 lagu yang merupakan gabungan rasa rock muda dengan suara klasik the Beatles menandai kali pertama McCartney melakukan debut sebagai artis solo di puncak tangga lagu AS, Billboard.

Musisi legendaris asal Inggris itu memang gencang mempromosikan album barunya dengan tampil di sejumlah acara televisi serta menggelar konser di Grand Central Station, New York.

Uniknya, McCartney tidak meraih prestasi yang sama di tanah kelahirannya, Inggris. Egypt Station melakukan debut di posisi ketiga, kalah dari album Kamikaze milik Eminem yang menduduki posisi pertama.

Egypt Station terjual sebanyak 153 ribu kopi di AS di pekan sejak dirilis pada 7 September lalu.

McCartney yang memuncaki tangga lagu AS sebagai penyanyi solo pada 1982 lewat album Tug of War membukukan jeda terbesar kedua untuk album yang menduduki puncak tangga lagu AS.

Johnny Cash memegang rekor dengan jeda yang lebih lama tujuh bulan dari McCartney pada 2006. (AFP/OL-2)