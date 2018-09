AS Kembali Pangkas Dana Bantuan untuk Palestina

AMERIKA Serikat (AS) kembali memangkas dana bantuan untuk Palestina, kali ini untuk program mengakhiri konflik dengan Israel. Hal itu diungkapkan pejabat AS, Minggu (16/9), yang mengungkapkan pemangkasan dana bantuan dari AS kini telah mencapai lebih dari US$500 juta.

Pemotongan terbaru ialah sebesar US$10 juta untuk program rekonsiliasi yang mencakup warga Palestina serta warga warga Yahudi dan Arab Israel.

Dana tersebut, imbuh seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, kini dialihkan ke program yang mencakup warga Yahudi dan Arab Israel.

Namun, pejabat AS itu tidak bisa mengonfirmasi apakah pemangkasan dana itu berarti seluruh dana nonkeamanan untuk Palestina telah dihapuskan.

"Seperti yang diumumkan pada Agustus, pemerintah telah merelokasi dana sebesar US$200 juta yang awalnya diperuntukan bagi kawasan Tepi Barat dan Jalur Gaza," ujar pejabat tersebut.

"Di saat bersamaan, kami merelokasi sebagian dari dana US$10 juta yang sebelumnya diperuntukan bagi manajemen konflik dan mitigasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan menahan dana bantuan untuk Palestina dalam upaya mendesak para pembesar Palestina untuk berunding dengan Gedung Putih terkait perdamaian di Timur Tengah.

Pemimpin Palestina memutus hubungan dengan AS setelah Trump memutuskan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember lalu. (AFP/OL-2)