Drake dan Cardi B Dominasi AMA 2018

DUA rapper, Aubrey Drake Graham dan Cardi B, mendominasi nominasi American Music Awards 2018. Disitat billboard.com, pria Lahiran Kanada 1986 tersebut, dinominasikan dalam 8 kategori, seperti artist of the year, video of the year untuk video klip God's Plan, favorite male artist-pop/rock, favorite album-pop/rock untuk album Scorpion, favorite song-pop/rock dengan lagu God's plan, favorite artist-rap/hiphop, favorite album-rap/hiphop dengan album Scorpion, dan favorite song-rap/hiphop dengan lagu God's Plan.

Sementara itu, penyanyi Cardi B, dinominasikan untuk kategori new artist of the year presented by Capital One, collaboration of the year bersama Bruno Mars dengan lagu Finesse, video of the year dengan video klip Bodak Yellow, favorite social artist, favorite female artist-pop/rock, favorite artist-rap/hiphop, favorite song-rap/hiphop dengan Bodak Yellow.

Aubrey Drake Graham atau yang disapa Drake merupakan rapper, penulis lagu, produser rekaman, dan aktor. Ia mengawali karier dengan bermain film drama remaja Degrassi: The Next Generation, pada awal 2000-an.

Pada 2007, ia memulai kariernya sebagai musikus dengan merilis album komplikasi berjudul Room for Improvement. Setelah itu, semua album dan single-nya melejit di seluruh negara.

Album terbarunya Scorpio menarik perhatian para pencinta musik. Dengan single In my feelings yang menjadi latar lagu Keke challenge yang mendemam di seluruh negara. Lalu, lagu God's Plan dengan video klipnya yang mencuri perhatian karena Drake membagikan uang US$996,631.90 kepada warga Miami sudah ditonton 813 juta kali.

Sementara itu, Cardi B mengawali kariernya melalui serial realitas VH1 Love & Hip-hop: New York pada 2005. Penyanyi kelahiran New York pada 1992 yang eksis di Instagram-nya tersebut, berhasil menduduki 7 nominasi dengan membawa lagu Bodak Yellow dan Finesse yang dinyanyikan bersama Bruno Mars.

Voting untuk memilih artis kesukaan Anda dibuka pada Senin (24/9) di Theamas.com. Hasilnya akan disiarkan langsung pada 9 Oktober 2018 di ABC.