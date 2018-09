Teka-Teki Evolusi Predator

SEBUAH pesawat luar angkasa yang dikendarai predator jatuh ke bumi. Sekelompok penembak jitu yang dipimpin Quinn McKenna (Boyd Holbrook) saat itu sedang bertugas melihat langsung jatuhnya pesawat tersebut.

Seusai melaksanakan tugas menyikat penjahat, Quinn bergegas menuju lokasi jatuhnya pesawat. Pesawat itu ditemukan rusak dengan sesosok predator terkapar tak berdaya.

Nahasnya, teman-teman Quinn McKenna tewas akibat predator itu.

Quinn memutuskan mengambil penutup muka dan pelindung tangan milik predator untuk dikirimkan ke kediamannya di Amerika. Tanpa disangka, kedua barang itu menyimpan pesan dari predator bagi umat manusia.

Predator yang ditemukan Quinn ternyata predator yang melarikan diri dari kelompok mereka. Pesawat tersebut diburu Predator yang lain karena membawa sebuah kapsul penting dan pesan tentang evolusi predator.

Pascajatuhnya pesawat itu, Quinn dinyatakan desersi karena dinilai menyembunyikan informasi penting. Namun, belum sempat menjalani hukuman, ia bersama beberapa desersi yang lain berhasil kabur dan melawan para predator.

Film The Predator merupakan sekuel keempat dari film Predator. Film Predator pertama tayang pada 1987 dibintangi Arnold Schwarzenegger. Kesuksesan pertama disusul sekuelnya Predator 2 (1990) dan Predators (2010). Selain itu sosok predator juga hadir dalam film Alien Vs Predator dalam dua judul, yaitu Alien Vs Predator pada 2004 dan Alien Vs Predator: Requiem (2007).

Film ini pun tetap memiliki benang merah dengan film sebelumnya. Pascakedatangan predator sebelumnya, manusia membuat laboratorium khusus penelitian tentang predator dan alat-alat yang mereka gunakan. Saat meneliti predator yang baru saja datang ke bumi, genetika sang predator telah mengalami perubahan bila dibandingkan dengan genetika predator sebelumnya. Genetika predator tidak lagi murni, tetapi mengandung genetika manusia.

"Saya pikir mereka mencoba melakukan hybridization. Mereka meningkatkan (genetika mereka) pada setiap planet yang mereka datangi," kata Casey Bracket (Olivia Munn) yang seorang ahli biologi.

Film The Predator di Indonesia masuk dalam kategori D17+. Film berdurasi 107 menit itu menampilkan banyak adegan sadis dan penuh ketegangan, tetapi ada dialog-dialog konyol khas Amerika yang menghibur.