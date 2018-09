Beri Semangat, Jokowi Janjikan Bonus yang Sama dengan Asian Games

PRESIDEN Joko Widodo memberikan semangat kepada atlet Asian Para Games yang tengah berlatih di Hartono Trade Center, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (15/9). Ia menjajikan bonus yang sama dengan atlet di ajang Asian Games 2018.

Asian Para Games akan digelar 6-13 Oktober 2018 di Jakarta. Di lokasi tersebut, para atlet tenis meja dan bulu tangkis tengah menjalani pelatnas. Presiden didampingi Mensesneg Pratikno dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Saya ingin lihat persiapan-persiapan dalam rangka meraih prestasi di Asian Para Games yang sebentar lagi sudah akan dimulai. Saya lihat badminton, tenis meja. Ini menurut saya tambang-tambang emas kita nanti," ujarnya.

Seperti halnya ajang Asian Games 2018, Asian Para Games 2018 diharapkan bisa Presiden sukses secara prestasi. Ia mengatakan kontingen Indonesia ditargetkan mampu mendulang minimal 16 medali emas.

Kepada atlet berprestasi, Presiden Jokowi menjanjikan bonus yang sama dengan atlet Asian Games. Besarnya bonus adalah Rp1,5 miliar untuk medali emas, Rp500 juta untuk medali perak, dan Rp250 juta untuk medali perunggu. Adapun untuk atlet beregu, peraih medali emas mendapat Rp750 juta per orang, medali perak Rp300 juta per orang, dan medali perunggu Rp150 juta per orang.

"Sama bonusnya, enggak beda. Termasuk bonus berupa PNS, sama, tidak ada perbedaan," tandasnya.

Pada kesempatan itu, Presiden sempat menjajal tenis meja beregu selama sekitar 2 menit.

Sementara terkait target, Presiden optimistis cabang bulu tangkis bisa menyumbangkan 4 medali emas untuk Indonesia. Adapun untuk cabang tenis meja, Presiden berharap para atlet Indonesia bisa mendulang minimal 2 medali emas.

"Yang ingin kita lihat atlet-atlet berlatih dengan keras dan kita harapkan nanti kita juga mendapatkan kesuksesan yang sama (dengan Asian Games). Targetnya 16 emas tapi kita harapkan kepeleset, tapi di atas," pungkasnya. (OL-4)