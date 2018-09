Pererat Hubungan Karyawan, Nasionalre Gelar Gathering

GUNA meningkatkan kebersamaan karyawan, soliditas dan kerja sama tim yang lebih andal, PT Reasuransi Nasional Indonesia atau Nasionalre menggelar employee gathering dengan mengangkat tema 'Best Performance Reflection of Us' yang diselenggarakan di Bali selama tiga hari.

Direktur Utama Nasionalre, Edhie Mulyono, mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membangun suasana keakraban dan harmonis antara sesama karyawan dan direksi. Selanjutnya dari suasana yang harmonis diharapkan akan terbangun koordinasi dan kerja sama antara karyawan dan direksi sebagai sebuah tim.

"Kegiatan Employee Gathering ini merupakan ajang tahunan yang kita (Nasionalre) selenggarakan guna membangun suasana keakraban dan harmonis antara sesama karyawan dan direksi.

Selanjutnya dari suasana yang harmonis diharapkan akan terbangun koordinasi dan kerja sama antara karyawan dan direksi sebagai sebuah tim yang solid," ujar Edhie dalam keterangannya, Jum'at (14/9).

Dalam temu karyawan 2018 ini, berbagai permainan yang mengedepankan kerja sama tim dan pembentukan team work yang andal digelar. Seluruh karyawan dibagi dalam beberapa kelompok. Mereka pun berkompetisi untuk menjadi pemenang di setiap permainan yang digelar.

Kelompok yang paling banyak meraih kemenangan akan menjadi juara umum pada employee gathering 2018 ini.

Para peserta employee gathering Nasionalre ini tampak antusias mengikuti permainan yang menguji kerja sama tim. Selain diadakan permainan, pada gathering kali ini juga, Nasionalre mengundang motivator Jamil Azzaini untuk memberikan motivasi kepada seluruh karyawan dan direksi Nasionalre.

"Dengan gathering ini kami harapkan dapat mempererat tali silaturaim antarkaryawan, memberikan refreshing, menumbuhkan semangat kebersamaan dan pentingnya kerjasama team untuk mencapai tujuan.

Selain itu, hal ini dilakukan agar menambah semangat semua karyawan untuk meningkatkan kinerjanya untuk Nasionalre," ujar Edhie.

Selain itu, Edhie juga menyampaikan harapannya kepada segenap karyawan Nasionalre akan terbentuk mental juara dan meningkatkan pemahaman atas value perusahaan.

"Dengan adanya kegiatan ini kami juga mengharapkan value pribadi karyawan selaras dengan value perusahaan," pungkas Edhie. (RO/OL-1)