MICE Menjanjikan bagi Kaum Milenial

GENERASI milenial diajak untuk bergabung ke industri MICE. Sektor industri meeting,incentive, conference, and exhibition (MICE) yang tengah berkembang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) mumpuni dengan kemampuan kreatif dan kecakapan di dunia digital. Kemampuan tersebut dinilai cocok dengan karakter generasi muda saat ini.

“Sektor MICE terbilang menjanjikan. Secara ekonomi, kontribusinya terhadap PDB nasional mencapai 30% karena menghasilkan multiple effect ke bidang lain seperti pariwisata,” kata Head of Sales and Marketing Indonesia Convention Exhibition (ICE) Siti Karmila dalam Diskusi MICE: Indonesia Next Tourism Trends di Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti, Jakarta, kemarin. Turut hadir sebagai moderator Kepala Departemen Pariwisata STP Trisakti Saptarining Wulan.

Menurut Siti, pekerjaan di bidang MICE bisa menjadi tambatan baru generasi milenial untuk menempuh karier. Kultur kerja MICE yang mengandalkan kreativitas, kecepatan, dan kecakapan dunia digital untuk promosi selaras dengan karakteristik generasi milenial.

“MICE industri yang menyenangkan bagi anak milenial. Mereka bisa menyalurkan passion, hobi, sekaligus juga mencari uang,” imbuhnya.

Dalam 10 tahun terakhir, ujarnya, perkembangan MICE amat pesat. Terbukti, berbagai ajang pameran internasional, konferensi internasional, dan pertunjukan seni mancanegara kerap digelar di Tanah Air. (Dhk/H-1)