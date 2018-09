The Rain Konser di Bioskop

THE Rain, grup pelantun tembang populer Terlatih Patah Hati, berencana menggelar konser tunggal perdana sebagai bagian dari perayaan 17 tahun bermusik. Pertunjukan bakal berlangsung akhir tahun ini di salah satu bioskop.

Pertunjukan bertajuk Bioskop Hujan, disokong dengan sistem pendanaan publik. Lewat platform crowdfunding, Kolase.com, The Rain tidak hanya menjual tiket kepada calon penonton, tetapi juga menawarkan peluang untuk menjadi sponsor.

Bioskop Hujan dijanjikan tidak sekadar menjadi pertunjukan musik dengan penampilan lagu demi lagu. Namun, dikemas apik dalam konsep yang belum pernah dilakukan di pertunjukan The Rain selama ini. Didukung visual dan tata lampu yang istimewa, penonton akan menikmati sebuah perjalanan tidak terlupakan dari awal hingga akhir konser.

"Kami mengajak ‘The Rainkeepers’ (sebutan untuk fan The Rain) dan orang-orang yang ada di perjalanan The Rain selama ini untuk ikut dan benar-benar menjadi bagian dalam konser ini. Bukan sekadar membeli tiket lalu datang, melainkan benar-benar ikut mewujudkan," kata vokalis dan gitaris The Rain, Indra Prasta. (Medcom.id/H-1)