Tiga Bandara AP I Raih Lima Penghargaan Tingkat Dunia

TIGA bandara di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura (AP) I mendapatkan lima penghargaan bergengsi tingkat dunia dari Airports Council International (ACI).

Lima penghargaan tersebut merupakan bagian dari ajang Airport Service Quality (ASQ) Awards 2017 yang diselenggarakan di Halifax, Nova Scotia, Kanada, Rabu (12/9).

Seremonial penganugerahan penghargaan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal ACI World Angela Gittens kepada Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam rangkaian kegiatan “ASQ Customer Excellence Global Summit” yang diikuti oleh 127 otoritas dan pengelola bandara dari seluruh dunia.

Adapun, ketiga bandara AP I yang meraih penghargaan ASQ Awards 2017 adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dan Bandara Juanda Surabaya.

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menyabet tiga penghargaan sekaligus yakni Peringkat Pertama Bandara Terbaik di Dunia untuk kategori Bandara Berpenumpang 15-25 Juta Orang per Tahun, Peringkat Kedua Bandara Terbaik di Asia-Pasifik untuk kategori Bandara Berpenumpang di Atas 2 Juta Orang per Tahun dan Bandara Terbaik Menurut Ukuran di Asia-Pasifik.

Beralih ke penghargaan selanjutnya, Bandara Juanda Surabaya mendapatkan Peringkat Ketiga Bandara Terbaik di Dunia untuk kategori Bandara Berpenumpang 15-25 Juta Orang per Tahun.

Yang terakhir, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan yang mengantongi Peringkat Kedua Bandara Terbaik di Dunia untuk kategori Bandara Berpenumpang 5-15 Juta Orang per Tahun.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen perbaikan terus menerus terhadap bandara-bandara AP I. Kami tentu akan terus meningkatkan level pelayanan dan menciptakan pengalaman menarik bagi para pengguna jasa bandara," ujar Direktur Utama AP I Faik Fahmi melalui keterangan resmi, Kamis (13/9).

Komitmen AP I terhadap peningkatan pelayanan, lanjut Faik, dapat dilihat dari konsistensi bandara-bandara yang dikelola yang selalu memenangkan ASQ Awards.

Sebelum menjadi nomor satu di dunia pada tahun ini, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menyabet gelar The 3rd World Best Airport by Size 15-25 million selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada ASQ Awards 2015 dan ASQ Awards 2016.

Bandara tersebut juga menyandang gelar The Most Improved Airport in Asia-Pacific pada ASQ Awards 2015. Sementara, pada ASQ Awards 2016, gelar yang sama jatuh ke bandara AP I lainnya yaitu Sultan Hasanuddin Makassar.

"Dalam lima tahun ke depan, AP I merencanakan peningkatan kapasitas total sampai dua kali lipat di seluruh bandara yang kami kelola. Kualitas layanan menjadi salah satu prioritas yang terus ditingkatkan dengan target menjadi salah satu yg terbaik di skala global," tuturnya.

ASQ Awards merupakan penghargaan tahunan tertinggi oleh ACI yang diberikan kepada bandara-bandara dengan tingkat pelayanan terbaik di dunia.

Penilaian ASQ Awards dilakukan berdasarkan survei kepuasan terhadap layanan bandara. Sekitar 600 ribu orang pengguna jasa bandara menjadi partisipan survei setiap tahunnya.

Sejak 2006, ASQ telah melakukan pengukuran kepuasan pengguna jasa bandara, dengan lebih dari 340 bandara yang berpartisipasi di 85 negara. Metodologi ilmiah, prosedur kontrol kualitas yang ketat, dan komitmen terhadap ketidakberpihakan menjadikan survei ASQ sebagai standar global untuk mengukur kepuasan pengguna jasa.

“Bandara adalah bisnis yang kompleks, yang menawarkan berbagai macam produk dan layanan kepada miliaran penumpang yang bepergian melalui bandara setiap tahun. Dalam lanskap industri yang cepat berubah ini, ACI menyediakan alat ukur dan informasi manajemen untuk lebih memahami pandangan pengguna jasa dan apa yang mereka inginkan. Bandara mengakui betapa pentingnya meningkatkan customer experience karena para penumpang yang selalu menuntut pelayanan yang lebih baik," kata Direktur Jenderal ACI World Angela Gittens. (OL-3)